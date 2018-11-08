 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Эволюция ландшафта

Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»

Павел Коротенко
8 ноября 2018 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В рамках новой программы предполагается провести капитальный ремонт площади Семейко, возле памятника «Вдове и матери солдата».

На ближайшую сессию Славянского горсовета вынесена программа развития и сохранения зеленых насаждений на 2019-2020 годы. Если ее получится реализовать, внешний вид города может заметно преобразиться.

Строительство и ремонт

На сегодняшний день уровень озеленения в пределах городской застройки не достигает нормативных требований, а состояние имеющегося зеленого фонда не удовлетворяет санитарным и градостроительным нормам. Программа, разработанная экологами, предлагает кардинально изменить ситуацию за два года. 

В городе должны появиться районные парки «Химик» и «Лесной», зона отдыха «Лиманы», мемориальный парк «Память поколений». Планируется закончить ландшафтную реконструкцию сквера «Мечта», бульвара Пушкина и сквера им. Авксентия Шнуркова в пределах улиц Шевченко - Литературной. Зеленые зоны возле памятников «Вдове и матери солдата» и «Погибшим милиционерам», насаждения вдоль дорожно-транспортной инфраструктуры будут капитально отремонтированы. Текущий ремонт зеленых насаждений предполагается осуществить на ул. Центральной и Вокзальной (по разделительной полосе), бульваре Героев Крут, возле памятника «Погибшим афганцам», возле бывшего ДК Артема и в парковой зоне Славянского курорта. 

Концепция программы подразумевает использование европейского опыта, предполагающего создание разнообразных ландшафтных групп. Пример такого решения можно увидеть на улице Свободы.

Согласно программного документа, за 2 года в Славянске должны высадить 3 тысячи лиственных деревьев, 2,4 тысячи хвойных и около 5 тыс. единиц декоративных  кустарников. Общая смета составляет 115 млн грн. Из них 82,3 млн грн обязуется профинансировать областной бюджет, остальные 32,7 млн грн должен вложить город.

Производственные мощности

Обозначены в программе и мероприятия по содержанию объектов зеленого хозяйства: инвентаризация, мониторинг состояния, полив, обрезка, обработка от вредителей, удаление аварийных, фаутных и аллергенных насаждений. Ответа на закономерный вопрос – кто этим будет заниматься - программа не дает. А ведь бригада КП «Наружное освещение», которому вменяется в обязанности выполнять такие работы, насчитывает всего 7 человек. Не говоря уже о том, что по специальности они не садоводы, а электрики. 

Явно недостаточно и техническое обеспечение предприятия. Объективно говоря, нынешнее состояние городского зеленого хозяйства обусловлено именно тем, что заниматься им у предприятия не хватает ресурсов. Выполняются лишь аварийные работы.

Перспектива развития ландшафтных зон актуализирует потребность Славянска в профильном  коммунальном предприятии, для которого необходимо приобрести специализированную технику. Ранее, напомним, эти функции выполнял «Зеленстрой», прекративший свое существование в ходе многочисленных реорганизаций. Сейчас его необходимость стала очевидность.

По информации главного эколога Славянска Ларисы Соловей, принципиальное согласие на возрождение «Зеленстроя» депутатский корпус уже высказал. Осталось узаконить это намерение на сессии. Один из предлагаемых вариантов – создать предприятие на базе КП «Благоустройство», которое в настоящее время существует лишь на бумаге. Будет ли этот пункт внесен в новую программу или пойдет отдельным решением – пока непонятно.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 ноября 2018

Эволюция ландшафта

Центр админуслуг переместился в новое помещение

Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

Старая школа №14: продать нельзя снести

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»

Три вопроса о субсидии

Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США

7 ноября 2018

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

Также в разделе

Центр админуслуг переместился в новое помещение

— 8 ноября 2018 —

С 1 ноября Центр предоставления административных услуг Славянска переместился в помещение, построенное благодаря спонсорской помощи Евросоюза в рамках программы развития ООН. Теперь, как ожидается, удобно станет и клиентам, и сотрудникам.

Читать далее ⇒

Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

— 8 ноября 2018 —

Позорная ситуация с темпами и качеством работ в парке "Шелковичный" переполнила чашу терпения активной общественности Славянска. 4 ноября горожане начали сбор подписей под письмом с требованием отчитаться о  потраченных средствах и перспективах реализации проекта.

Читать далее ⇒

«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

— 8 ноября 2018 —

В октябре нынешнего года славянские власти направили письмо ПАО «Донецкоблгаз» по поводу покупки здания ДК на ул. Университетской. В ноябре был получен ответ. Согласно ему собственник не планирует продажу данного объекта недвижимости в среднесрочной перспективе, то есть в 2018- 2019 годах. Об этом на пресс-конференции 6 ноября заявил городской голова Вадим Лях.

Читать далее ⇒

Старая школа №14: продать нельзя снести

— 8 ноября 2018 —

Жители мкр-на Славкурорт продолжают надеяться, что бывшая школа №14 (на фото) возобновит свою работу. По словам председателя комитета мкр-на Любови Ушкало, люди согласны, чтобы здесь появилось любое образовательное учреждение: детский сад или школа санаторного типа.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»»

На ближайшую сессию Славянского горсовета вынесена программа развития и сохранения зеленых насаждений на 2019-2020 годы. Если ее получится реализовать, внешний вид города может заметно преобразиться.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Три вопроса о субсидии

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дело пахнет керосином

Дезактивация

Извитая тема извилин

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 ноября 2018

Эволюция ландшафта

Центр админуслуг переместился в новое помещение

Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

Старая школа №14: продать нельзя снести

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»

Три вопроса о субсидии

Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США

7 ноября 2018

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top