Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»

На ближайшую сессию Славянского горсовета вынесена программа развития и сохранения зеленых насаждений на 2019-2020 годы. Если ее получится реализовать, внешний вид города может заметно преобразиться.

Строительство и ремонт

На сегодняшний день уровень озеленения в пределах городской застройки не достигает нормативных требований, а состояние имеющегося зеленого фонда не удовлетворяет санитарным и градостроительным нормам. Программа, разработанная экологами, предлагает кардинально изменить ситуацию за два года.

В городе должны появиться районные парки «Химик» и «Лесной», зона отдыха «Лиманы», мемориальный парк «Память поколений». Планируется закончить ландшафтную реконструкцию сквера «Мечта», бульвара Пушкина и сквера им. Авксентия Шнуркова в пределах улиц Шевченко - Литературной. Зеленые зоны возле памятников «Вдове и матери солдата» и «Погибшим милиционерам», насаждения вдоль дорожно-транспортной инфраструктуры будут капитально отремонтированы. Текущий ремонт зеленых насаждений предполагается осуществить на ул. Центральной и Вокзальной (по разделительной полосе), бульваре Героев Крут, возле памятника «Погибшим афганцам», возле бывшего ДК Артема и в парковой зоне Славянского курорта.

Концепция программы подразумевает использование европейского опыта, предполагающего создание разнообразных ландшафтных групп. Пример такого решения можно увидеть на улице Свободы.

Согласно программного документа, за 2 года в Славянске должны высадить 3 тысячи лиственных деревьев, 2,4 тысячи хвойных и около 5 тыс. единиц декоративных кустарников. Общая смета составляет 115 млн грн. Из них 82,3 млн грн обязуется профинансировать областной бюджет, остальные 32,7 млн грн должен вложить город.

Производственные мощности

Обозначены в программе и мероприятия по содержанию объектов зеленого хозяйства: инвентаризация, мониторинг состояния, полив, обрезка, обработка от вредителей, удаление аварийных, фаутных и аллергенных насаждений. Ответа на закономерный вопрос – кто этим будет заниматься - программа не дает. А ведь бригада КП «Наружное освещение», которому вменяется в обязанности выполнять такие работы, насчитывает всего 7 человек. Не говоря уже о том, что по специальности они не садоводы, а электрики.

Явно недостаточно и техническое обеспечение предприятия. Объективно говоря, нынешнее состояние городского зеленого хозяйства обусловлено именно тем, что заниматься им у предприятия не хватает ресурсов. Выполняются лишь аварийные работы.

Перспектива развития ландшафтных зон актуализирует потребность Славянска в профильном коммунальном предприятии, для которого необходимо приобрести специализированную технику. Ранее, напомним, эти функции выполнял «Зеленстрой», прекративший свое существование в ходе многочисленных реорганизаций. Сейчас его необходимость стала очевидность.

По информации главного эколога Славянска Ларисы Соловей, принципиальное согласие на возрождение «Зеленстроя» депутатский корпус уже высказал. Осталось узаконить это намерение на сессии. Один из предлагаемых вариантов – создать предприятие на базе КП «Благоустройство», которое в настоящее время существует лишь на бумаге. Будет ли этот пункт внесен в новую программу или пойдет отдельным решением – пока непонятно.