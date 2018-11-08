«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

В октябре нынешнего года славянские власти направили письмо ПАО «Донецкоблгаз» по поводу покупки здания ДК на ул. Университетской. В ноябре был получен ответ. Согласно ему собственник не планирует продажу данного объекта недвижимости в среднесрочной перспективе, то есть в 2018- 2019 годах. Об этом на пресс-конференции 6 ноября заявил городской голова Вадим Лях.

Напомним, что впервые вопрос о покупке ДК был поднят в городе в феврале 2016 года. Тогда городские власти решили купить здание за 4,8 млн грн. Однако активисты сочли эту сумму неприемлемой и обратились в суд. По их мнению, собственник нарушил несколько законодательных актов, и ДК город мог получить бесплатно либо по остаточной цене. Из-за этих перипетий вопрос завис в воздухе, и вновь был поднят в декабре 2018-го. Пока опять безрезультатно.

По словам мэра, в личной беседе ему предложили вернуться к обсуждению вопроса в марте следующего года. С чем это связано, он не знает. Но однозначно ответил, что снижать цену в ПАО не намерены.

Тем временем здание, которое является памятником архитектуры, продолжает разрушаться.