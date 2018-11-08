Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

|8 ноября 2018
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Позорная ситуация с темпами и качеством работ в парке "Шелковичный" переполнила чашу терпения активной общественности Славянска. 4 ноября горожане начали сбор подписей под письмом с требованием отчитаться о потраченных средствах и перспективах реализации проекта.
Оглядываясь на десятилетия назад, можно констатировать, что о центральный городской парк сломали зубы уже несколько мэров. Анонсированные ими проекты возрождения территории неизменно проваливались. Сегодня мы наблюдаем очередную попытку прервать печальную традицию. Объективно говоря, успешной она не выглядит.
Надежды на реанимацию парка появились у горожан в 2015 году, когда при посредничестве киевских волонтеров Агентство США по международному развитию дало денег на частичную реконструкцию парка. Сроки реализации проекта сорвал город, не сумевший вовремя подготовить основания для детской, танцевальной и спортивной площадок. С горем пополам объекты все же построили.
Далее за "Шелковичный" взялась область, и оптимизм славянцев начал сменяться чувством негодования. Сформировавшееся в городе сообщество энтузиастов "Друзья парка Шелковичный" оказалось не у дел и понесло репутационные потери. Терпение общественников оказалось не безграничным.
Не углубляясь в детали областного проекта, отметим, что на реконструкцию "Шелковичного" из областного экологического фонда выделили 17,6 млн грн. Функции заказчика и право технадзора город передал облгосадминистрации. Тендер на выполнение работ выиграла фирма "ЛД Сервис", которая уже освоила 4,5 млн грн из взятых авансом 6-ти. Куда именно пошли эти деньги активистам установить не удалось, поскольку на запрос в ДонОВГА им ответили, что акты принятых работ содержат служебную тайну и опубликованию не подлежат. Поскольку работы в парке застопорились, и ситуация зашла в тупик, общественники решили переходить к более активным действиям.
Они воплотились в письмо с требованием провести в парке публичный выездной отчет начальника областного департамента экологии Сергея Натруса и предоставлении им вышеупомянутых актов. Сбор подписей стартовал 4 ноября и продемонстрировал горячую поддержку инициативы со стороны горожан, также считающих, что происходящее больше походит на издевательство над жителями, чем на развитие инфраструктуры.
За первый день под требованием подписались несколько десятков человек. Процесс сбора продлиться до 19 ноября, после чего письмо передадут руководству города, области и прокуратуре. Если реакции не последует, активисты планируют пикетировать облгосадминистрацию и апеллировать к высшим органам государственной власти.
P.S. В день верстки номера стало известно, что сбор подписей временно прекращен. Это связано с тем, что 6 ноября инициативная группа съездила в Краматорск, где встретилась с Сергеем Натрусом. Начальник облдепартамента экологии и природных ресурсов обещал издать приказ о создании контрольной комиссии, в состав которой войдут представители отдела экологии Славянска, подрядной организации, предприятий, выполняющих технический и авторский надзор, а также волонтеров движения «Сильные громады» и ОО «Друзья парка «Шелковичный». Прежние акты приемки выполненных работ чиновник тоже пообещал открыть для публичного изучения.
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• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
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Позорная ситуация с темпами и качеством работ в парке "Шелковичный" переполнила чашу терпения активной общественности Славянска. 4 ноября горожане начали сбор подписей под письмом с требованием отчитаться о потраченных средствах и перспективах реализации проекта.