Центр админуслуг переместился в новое помещение

С 1 ноября Центр предоставления административных услуг Славянска переместился в помещение, построенное благодаря спонсорской помощи Евросоюза в рамках программы развития ООН. Теперь, как ожидается, удобно станет и клиентам, и сотрудникам.

Европейские стандарты

Последнее время славянский ЦПАУ размещался на 2-м этаже в правом крыле здания горисполкома. Ожидать приема специалиста людям приходилось в тесном полутемном коридоре. Сейчас условия несопоставимо улучшились.

Новое помещение действительно оборудовано по европейским стандартам. Вместо отдельных кабинетов - большое пространство, разделенное стеклянными перегородками на секции. Есть детская игровая комната, зал ожидания для клиентов туалеты, в том числе – для маломобильных граждан.

Как рассказала начальник ЦПАУ Анна Головаченко, переезда в новое помещения коллектив ждал с нетерпением. Особенно после того, как подобные офисы начали открываться в других городах. Поэтому день открытия для сотрудников был очень волнительным.

По словам руководителя, новое здесь не только здания, но и оборудование. Для более оперативной работы используется специальное программное обеспечение. За средства городского бюджета внедрена система электронной очереди.

Схема обслуживания теперь выглядит так: клиент сперва обращается на рецепцию, где работают три сотрудника, записывается на прием к специалисту, получает номер и идет в зал ожидания. Как только специалист освободился, на цифровом табло зажигается номер, полученный клиентом, и его приглашают пройти в соответствующую рабочую зону. Извещение о готовности заказанных документов будет теперь приходить клиентам в формате СМС-сообщения, что избавит сотрудников от необходимости обзванивать людей. Готовые документы получить можно будет прямо на рецепции, не вовлекаясь в дополнительные процедуры.

Уровень готовности

Официальное открытие центра состоится в середине месяца. Точную дату церемонии сейчас согласовывают с облгосадминистрацией. К этому времени, обещает Анна Головаченко, трудовой коллектив уже полностью адаптируется к работе в новых условиях. В штате состоят 26 человек, укомплектованность - 100%, но часть сотрудников опыта работы не имеет и стажируются под опекой более опытных коллег. Поэтому руководство заранее просит у посетителей извинения за возможные огрехи.

В настоящее время ЦПАУ оказывает 192 вида административных услуг. Оформляются документы и обучаются сотрудники для предоставления особо востребованной услуги по оформлению ID-карт для загранпаспортов. Этот сектор будут обслуживать 6 специалистов. С учетом других предложений, к концу ноября, как считает начальник центра, перечень оказываемых гражданам административных услуг превысит 200 позиций.

Отметим, что новые правила игры неплохо было бы принять и посетителям. Печально, но уже первый день работы центра отметился инцидентами, связанными с мелкой порчей и пропажей имущества. Прямо синдром какой-то.