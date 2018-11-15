Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе

По информации главного эколога Славянска Ларисы Соловей, работы по рекультивации городской свалки должны стартовать с начала нового года. Однако тендер на определение подрядчика нужно успеть провести еще в 2018-м. Именно этим объясняется спешка в соблюдении регламентированных законом процедур. Поскольку распорядителем предназначенных для проекта средств является областной департамент экологии и природных ресурсов, выбор заказчика также остается за областным руководством.

Рекультивации полигона в Славянске уже значится в областной профильной программе. Цена вопроса составляет почти 116 млн грн. Тот факт, что Славянск получит эти деньги, Лариса Соловей называет большой удачей для города и прорывом в сфере стабилизации экологической обстановки. Тем более, что некоторые города, например, соседний Краматорск, в областную программу не вошли.

Рекультивация состоит из двух этапов. Первый - технический. Он включает в себя создание поверх полигона многофункционального защитного слоя (щебень, пленка, грунт). Второй этап – биологический. Уже принято решение о том, что в дальнейшем на месте бывшей свалки вырастет лесопосадка. То есть после технической рекультивации здесь высадят деревья и кустарники.

Для отвода метана, образующегося в результате гниения органических отходов, на территории построят 26 скважин. Через них газ будет подаваться на установку для утилизации. Как предусматривает проект, утилизация будет осуществляться методом открытого факельного сжигания. Вариант с регенерацией ресурса, то есть его повторным использованием, отклонили ввиду чрезвычайной затратности и малого количества метана, что подтвердили сделанные 10 лет назад изыскания.

Технический этап рекультивации планируется выполнить в течение года. Сколько времени потребует биологический этап, сказать сейчас сложно. К примеру, в Дружковке реализация почти такого же проекта заняла около 5 лет.

Добавим, что весь город явственных изменений, возможно, не почувствует. Но жителям верховья улицы Целинной и поселка Соболевка дышаться станет однозначно легче.