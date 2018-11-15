Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе

|15 ноября 2018
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В рамках областной программы в Славянске начнется рекультивация полигона ТБО. Заказчика проекта стоимостью 115,9 млн грн определит Донецкая облгосадминистрация. Эти функции горсовет Славянска должен делегировать ДонОГА на ближайшем пленарном заседании.
По информации главного эколога Славянска Ларисы Соловей, работы по рекультивации городской свалки должны стартовать с начала нового года. Однако тендер на определение подрядчика нужно успеть провести еще в 2018-м. Именно этим объясняется спешка в соблюдении регламентированных законом процедур. Поскольку распорядителем предназначенных для проекта средств является областной департамент экологии и природных ресурсов, выбор заказчика также остается за областным руководством.
Рекультивации полигона в Славянске уже значится в областной профильной программе. Цена вопроса составляет почти 116 млн грн. Тот факт, что Славянск получит эти деньги, Лариса Соловей называет большой удачей для города и прорывом в сфере стабилизации экологической обстановки. Тем более, что некоторые города, например, соседний Краматорск, в областную программу не вошли.
Рекультивация состоит из двух этапов. Первый - технический. Он включает в себя создание поверх полигона многофункционального защитного слоя (щебень, пленка, грунт). Второй этап – биологический. Уже принято решение о том, что в дальнейшем на месте бывшей свалки вырастет лесопосадка. То есть после технической рекультивации здесь высадят деревья и кустарники.
Для отвода метана, образующегося в результате гниения органических отходов, на территории построят 26 скважин. Через них газ будет подаваться на установку для утилизации. Как предусматривает проект, утилизация будет осуществляться методом открытого факельного сжигания. Вариант с регенерацией ресурса, то есть его повторным использованием, отклонили ввиду чрезвычайной затратности и малого количества метана, что подтвердили сделанные 10 лет назад изыскания.
Технический этап рекультивации планируется выполнить в течение года. Сколько времени потребует биологический этап, сказать сейчас сложно. К примеру, в Дружковке реализация почти такого же проекта заняла около 5 лет.
Добавим, что весь город явственных изменений, возможно, не почувствует. Но жителям верховья улицы Целинной и поселка Соболевка дышаться станет однозначно легче.
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Комментарии к статье «Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе»
В рамках областной программы в Славянске начнется рекультивация полигона ТБО. Заказчика проекта стоимостью 115,9 млн грн определит Донецкая облгосадминистрация. Эти функции горсовет Славянска должен делегировать ДонОГА на ближайшем пленарном заседании.