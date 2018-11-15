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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков

Светлана Вьюниченко
15 ноября 2018 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В общежитии на улице Светлодарской успели вставить окна и разобрать крышу. После этого работы остановились.

Общежития на ул. Вокзальной, 8 и Светлодарской, 28-А могут переоборудовать под жилье для медицинских работников. Такую идею озвучил городской голова Славянска Вадим Лях.

По его словам, сейчас город ищет проект, который мог бы выделить средства для продолжения ремонта. Возможно, это будут иностранные, а может быть, и внутренние инвесторы. 

- На самом деле, изначально планировалось, что общежития станут своеобразным перевалочным пунктом, где люди пробудут несколько месяцев, придут в себя, подыщут работу и жилье на новом месте. По начальным условиям договора с ЕС, в этом жилье переселенцы могли пребывать не более двух месяцев. Оно было рассчитано на массовый приток беженцев, которые затем получают другую жилплощадь Сейчас такой проект не актуален. Поэтому лучше строить сразу нормальные квартиры, - говорит мэр.

Городские власти считают, что наличие жилья поможет привлечь в Славянск врачей-переселенцев и молодежь, оканчивающую медицинские вузы. Это, в свою очередь, даст возможность решить проблему нехватки докторов в городских лечебных учреждениях. 

Напомним, что Славянск так и не смог реализовать проект по реконструкции двух общежитий под жилье для внутреннее перемещенных лиц. Средства, выделенные Евросоюзом для этих целей, сейчас лежат на городском счету. Их, скорее всего, придется вернуть.

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Комментарии к статье «Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков»

Общежития на ул. Вокзальной, 8 и Светлодарской, 28-А могут переоборудовать под жилье для медицинских работников. Такую идею озвучил городской голова Славянска Вадим Лях.

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