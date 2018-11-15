|15 ноября 2018
|Просмотров: 13
|
Общежития на ул. Вокзальной, 8 и Светлодарской, 28-А могут переоборудовать под жилье для медицинских работников. Такую идею озвучил городской голова Славянска Вадим Лях.
По его словам, сейчас город ищет проект, который мог бы выделить средства для продолжения ремонта. Возможно, это будут иностранные, а может быть, и внутренние инвесторы.
- На самом деле, изначально планировалось, что общежития станут своеобразным перевалочным пунктом, где люди пробудут несколько месяцев, придут в себя, подыщут работу и жилье на новом месте. По начальным условиям договора с ЕС, в этом жилье переселенцы могли пребывать не более двух месяцев. Оно было рассчитано на массовый приток беженцев, которые затем получают другую жилплощадь Сейчас такой проект не актуален. Поэтому лучше строить сразу нормальные квартиры, - говорит мэр.
Городские власти считают, что наличие жилья поможет привлечь в Славянск врачей-переселенцев и молодежь, оканчивающую медицинские вузы. Это, в свою очередь, даст возможность решить проблему нехватки докторов в городских лечебных учреждениях.
Напомним, что Славянск так и не смог реализовать проект по реконструкции двух общежитий под жилье для внутреннее перемещенных лиц. Средства, выделенные Евросоюзом для этих целей, сейчас лежат на городском счету. Их, скорее всего, придется вернуть.
15 ноября 2018
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
— 15 ноября 2018 —
Возле детского сада №3, расположенного в мкр-не Артема, начали устанавливать металлическое ограждение. На данный момент установлена одна сторона, выходящая на жилой сектор. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, эти работы стали частью выполнения городской программы по ограждению учебных учреждений.
— 15 ноября 2018 —
В рамках областной программы в Славянске начнется рекультивация полигона ТБО. Заказчика проекта стоимостью 115,9 млн грн определит Донецкая облгосадминистрация. Эти функции горсовет Славянска должен делегировать ДонОГА на ближайшем пленарном заседании.
— 8 ноября 2018 —
С 1 ноября Центр предоставления административных услуг Славянска переместился в помещение, построенное благодаря спонсорской помощи Евросоюза в рамках программы развития ООН. Теперь, как ожидается, удобно станет и клиентам, и сотрудникам.
— 8 ноября 2018 —
Позорная ситуация с темпами и качеством работ в парке "Шелковичный" переполнила чашу терпения активной общественности Славянска. 4 ноября горожане начали сбор подписей под письмом с требованием отчитаться о потраченных средствах и перспективах реализации проекта.
Приветствую, гость! Вход
15 ноября 2018
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков»
Общежития на ул. Вокзальной, 8 и Светлодарской, 28-А могут переоборудовать под жилье для медицинских работников. Такую идею озвучил городской голова Славянска Вадим Лях.