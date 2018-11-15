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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Садик «Ромашка» частично оградят забором

Светлана Вьюниченко
15 ноября 2018 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Возле детского сада №3, расположенного в мкр-не Артема, начали устанавливать металлическое ограждение. На данный момент установлена одна сторона, выходящая на жилой сектор. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, эти работы стали частью выполнения городской программы по ограждению учебных учреждений.

По его словам, в этом году планируется оградить еще и боковую часть садика, выходящую на площадку для сбора мусора и гаражи. Вторая длинная сторона будет ограждена вместе с ООШ №13. Останется еще одна боковая. Для нее рассчитывают собрать более целые бетонные секции со старого забора. 

- Конечно, мы бы хотели установить новый забор по всему периметру. Но гороо располагает лишь определенной суммой средств, которую нужно делить и на другие учебные заведения, - объясняет Игорь Рублевский. - В текущем году мы рассчитываем закончить ограждение ООШ №№ 8 и 15. Там остались небольшие проблемные участки. 

Начальник гороо рассказывает, что средств, выделенных в нынешнем году на ограждение, могло хватить либо на одну ООШ №10, либо на две школы и два садика. Отдел образования решил пойти по второму пути. Таким образом заборы появились в уже названных школах №8 и №15, дошкольных комбинатах №3 и №54. 

- На следующий год приоритетом является школа №10, там ограждение отсутствует как таковое. При этом учебное заведение находится возле дороги. Если позволят средства, частично заменим заборы там, где они в принципе есть, но постепенно приходят в негодность, - говорит чиновник.

В планах значатся три детских сада: №28, расположенный в мкр-не Масложир, №70, в Железнодорожном мкр-не и №16 в мкр-не Артема.

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Комментарии к статье «Садик «Ромашка» частично оградят забором»

Возле детского сада №3, расположенного в мкр-не Артема, начали устанавливать металлическое ограждение. На данный момент установлена одна сторона, выходящая на жилой сектор. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, эти работы стали частью выполнения городской программы по ограждению учебных учреждений.

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