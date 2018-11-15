Круглосуточная подача воды пока доступна не всем

|15 ноября 2018
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В Славянске с 5 ноября действует режим круглосуточной подачи воды в мкр-ны Артема и Лесной. Пока он работает в тестовом режиме. И, как сигнализируют читатели «ТВ плюс», - не во всех домах.
Судя по сообщениям жителей, в многоэтажки, расположенные в верхней части мкр-на Артема, вода по-прежнему поступает с перерывами. Ее на 4-5 часов отключают днем и на несколько часов ночью. По словам людей, такой график гораздо лучше предыдущего, когда вода появлялась с 6:00 до 10:00 по утрам и с 18:00 до 22:00 по вечерам. Но назвать его круглосуточным славянцы все же не могут.
Ситуация разъяснил гендиректор КП «Славгорводоканал» Олег Кретович. По его словам, сбои в водоснабжении пока неизбежны, поскольку полная модернизация фильтровальной станции еще не завершена.
- Несмотря на ввод в эксплуатацию дополнительного фильтра, объем воды, который поставляют фильтровальная станция и ВНС №4, недостаточен для круглосуточной подачи на два микрорайона. Обеспечить каскадную регулировку мы не можем, поскольку на фильтровальной отсутствует необходимое оборудование, - говорит гендиректор водоканала.
На данном этапе на фильтровальной станции ведется подготовка к монтажу насосов для каскадной регулировки воды. Но и это не решит проблему до конца, поскольку на ВНС №4 также необходимо установить оборудование для плавной регулировки работы насосов. Такую систему установят лишь при возможной модернизации станции.
Кроме того, говорит Олег Кретович, причиной остановки водоснабжения может стать и банальная авария на Маяцком или четвертом водоводе, которые питают мкр-ны Артема и Лесной. Как известно, от таких ситуаций в Славянске не застрахована ни одна часть города.
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• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
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• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
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Комментарии к статье «Круглосуточная подача воды пока доступна не всем»
В Славянске с 5 ноября действует режим круглосуточной подачи воды в мкр-ны Артема и Лесной. Пока он работает в тестовом режиме. И, как сигнализируют читатели «ТВ плюс», - не во всех домах.