Круглосуточная подача воды пока доступна не всем

В Славянске с 5 ноября действует режим круглосуточной подачи воды в мкр-ны Артема и Лесной. Пока он работает в тестовом режиме. И, как сигнализируют читатели «ТВ плюс», - не во всех домах.

Судя по сообщениям жителей, в многоэтажки, расположенные в верхней части мкр-на Артема, вода по-прежнему поступает с перерывами. Ее на 4-5 часов отключают днем и на несколько часов ночью. По словам людей, такой график гораздо лучше предыдущего, когда вода появлялась с 6:00 до 10:00 по утрам и с 18:00 до 22:00 по вечерам. Но назвать его круглосуточным славянцы все же не могут.

Ситуация разъяснил гендиректор КП «Славгорводоканал» Олег Кретович. По его словам, сбои в водоснабжении пока неизбежны, поскольку полная модернизация фильтровальной станции еще не завершена.

- Несмотря на ввод в эксплуатацию дополнительного фильтра, объем воды, который поставляют фильтровальная станция и ВНС №4, недостаточен для круглосуточной подачи на два микрорайона. Обеспечить каскадную регулировку мы не можем, поскольку на фильтровальной отсутствует необходимое оборудование, - говорит гендиректор водоканала.

На данном этапе на фильтровальной станции ведется подготовка к монтажу насосов для каскадной регулировки воды. Но и это не решит проблему до конца, поскольку на ВНС №4 также необходимо установить оборудование для плавной регулировки работы насосов. Такую систему установят лишь при возможной модернизации станции.

Кроме того, говорит Олег Кретович, причиной остановки водоснабжения может стать и банальная авария на Маяцком или четвертом водоводе, которые питают мкр-ны Артема и Лесной. Как известно, от таких ситуаций в Славянске не застрахована ни одна часть города.