Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска

Рецензия или оценка

Относительно мирно голосование прошли лишь два пункта повестки дня - о переносе срока завершения комиссионной работы на полгода, то есть до 1 июня, и об обращении в государственную аудиторскую службу с просьбой подключиться к работе. Остальные темы породили бурные дискуссии.

Очень горячо обсуждался вопрос о том, как актуализировать сделанную ранее оценку арендуемых объектов недвижимости. Вариантов предлагалось два - повторная оценка или рецензия. Последний в конечном итоге комиссия отвергла, так как процедура подразумевает определение профессионализма и порядочности привлекавшихся экспертов-оценщиков.

До сегодняшнего дня в городе работала схема, при которой потенциальный арендатор сам подыскивал оценщика и оплачивал его услуги. По официальной версии, преимущество состоит в том, что не тратятся деньги из горбюджета. Однако есть в этом и сомнительный аспект - соответствие заявленной экспертом суммы реальной стоимости объекта. Рецензия же обязательно вскроет возможные несоответствия и, как согласились многие участники заседания, "похоронит" местных оценщиков. После долгого обсуждения комиссия согласилась, что легче провести новую оценку. Тем более, что по некоторым объектам сроки ее обновления уже давно прошли.

Во избежание коррупции

Много времени отняло выяснение того, все ли объекты будут переоцениваться. Сейчас в аренде пребывают около 160 объектов недвижимости, из которых 100 арендуют предприниматели, остальные предоставлены общественным организациям за номинальную арендную плату 1 грн в год. В итоге постановили провести оценку в два этапа - сначала " коммерческие" объекты, потом "общественные".

Еще два спорных вопроса - где найти независимых оценщиков и кто будет оплачивать их работу. Решение принимали, исходя из того, что заказчиком работы должен быть горсовет. А это значит, что экспертов нужно искать через ProZorro и оплачивать их работу из городского бюджета. В общей сложности это будет стоить порядка 100 тыс. грн. Но ввиду того, что нормализация ставок аренды увеличит поступление денег в бюджет, решение комиссия поддержала.

Негативная обстановка

Камнем преткновения стал документ, регламентирующий работу привлеченных специалистов. Его автор, депутат Олег Костин, настаивал на том, чтобы специалисты работали группой и систематически (раз в неделю) отчитывались перед членами комиссии о выполненной работе. Условие оказалось неприемлемым, ибо изучение договоров аренды "внешние" специалисты выполняют в свободное от основной работы время, и собрать их вместе очень сложно.

Что касается отчетности, то осталось непонятным, что именно хотят видеть депутаты. Более того, некоторые члены комиссии, как оказалось, ошибочно посчитали специалистов не как помощников, а как основных исполнителей "черновой" работы. Себе же местные избранники определили функцию оценки полученных наработок.

Тема оказалась настолько чувствительной, что специалистов начали делить на "ваших" и "наших", что еще более накалило атмосферу. В конце концов депутат Виктор Кисиль, назвав обстановку негативной, покинул зал. Через некоторое время его примеру последовал и Петр Власовец, после чего заседание стихийно закончилось. Определить дату следующего собрания комиссия не успела.