Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска

|15 ноября 2018
|Просмотров: 51
|
Очередное заседание временной депутатской комиссии состоялось 8 ноября. Созданный недавно контрольный орган для проверки рационального использования коммунальной собственности оказался в сложном положении из-за несогласия в некоторых вопросах.
Относительно мирно голосование прошли лишь два пункта повестки дня - о переносе срока завершения комиссионной работы на полгода, то есть до 1 июня, и об обращении в государственную аудиторскую службу с просьбой подключиться к работе. Остальные темы породили бурные дискуссии.
Очень горячо обсуждался вопрос о том, как актуализировать сделанную ранее оценку арендуемых объектов недвижимости. Вариантов предлагалось два - повторная оценка или рецензия. Последний в конечном итоге комиссия отвергла, так как процедура подразумевает определение профессионализма и порядочности привлекавшихся экспертов-оценщиков.
До сегодняшнего дня в городе работала схема, при которой потенциальный арендатор сам подыскивал оценщика и оплачивал его услуги. По официальной версии, преимущество состоит в том, что не тратятся деньги из горбюджета. Однако есть в этом и сомнительный аспект - соответствие заявленной экспертом суммы реальной стоимости объекта. Рецензия же обязательно вскроет возможные несоответствия и, как согласились многие участники заседания, "похоронит" местных оценщиков. После долгого обсуждения комиссия согласилась, что легче провести новую оценку. Тем более, что по некоторым объектам сроки ее обновления уже давно прошли.
Много времени отняло выяснение того, все ли объекты будут переоцениваться. Сейчас в аренде пребывают около 160 объектов недвижимости, из которых 100 арендуют предприниматели, остальные предоставлены общественным организациям за номинальную арендную плату 1 грн в год. В итоге постановили провести оценку в два этапа - сначала " коммерческие" объекты, потом "общественные".
Еще два спорных вопроса - где найти независимых оценщиков и кто будет оплачивать их работу. Решение принимали, исходя из того, что заказчиком работы должен быть горсовет. А это значит, что экспертов нужно искать через ProZorro и оплачивать их работу из городского бюджета. В общей сложности это будет стоить порядка 100 тыс. грн. Но ввиду того, что нормализация ставок аренды увеличит поступление денег в бюджет, решение комиссия поддержала.
Камнем преткновения стал документ, регламентирующий работу привлеченных специалистов. Его автор, депутат Олег Костин, настаивал на том, чтобы специалисты работали группой и систематически (раз в неделю) отчитывались перед членами комиссии о выполненной работе. Условие оказалось неприемлемым, ибо изучение договоров аренды "внешние" специалисты выполняют в свободное от основной работы время, и собрать их вместе очень сложно.
Что касается отчетности, то осталось непонятным, что именно хотят видеть депутаты. Более того, некоторые члены комиссии, как оказалось, ошибочно посчитали специалистов не как помощников, а как основных исполнителей "черновой" работы. Себе же местные избранники определили функцию оценки полученных наработок.
Тема оказалась настолько чувствительной, что специалистов начали делить на "ваших" и "наших", что еще более накалило атмосферу. В конце концов депутат Виктор Кисиль, назвав обстановку негативной, покинул зал. Через некоторое время его примеру последовал и Петр Власовец, после чего заседание стихийно закончилось. Определить дату следующего собрания комиссия не успела.
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
• Круглосуточная подача воды пока доступна не всем
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
— 15 ноября 2018 —
В Славянске с 5 ноября действует режим круглосуточной подачи воды в мкр-ны Артема и Лесной. Пока он работает в тестовом режиме. И, как сигнализируют читатели «ТВ плюс», - не во всех домах.
— 15 ноября 2018 —
Возле детского сада №3, расположенного в мкр-не Артема, начали устанавливать металлическое ограждение. На данный момент установлена одна сторона, выходящая на жилой сектор. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, эти работы стали частью выполнения городской программы по ограждению учебных учреждений.
— 15 ноября 2018 —
Общежития на ул. Вокзальной, 8 и Светлодарской, 28-А могут переоборудовать под жилье для медицинских работников. Такую идею озвучил городской голова Славянска Вадим Лях.
— 15 ноября 2018 —
В рамках областной программы в Славянске начнется рекультивация полигона ТБО. Заказчика проекта стоимостью 115,9 млн грн определит Донецкая облгосадминистрация. Эти функции горсовет Славянска должен делегировать ДонОГА на ближайшем пленарном заседании.
Приветствую, гость! Вход
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
• Круглосуточная подача воды пока доступна не всем
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска»
Очередное заседание временной депутатской комиссии состоялось 8 ноября. Созданный недавно контрольный орган для проверки рационального использования коммунальной собственности оказался в сложном положении из-за несогласия в некоторых вопросах.