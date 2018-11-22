|22 ноября 2018
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На борьбу со снегопадом, накрывшем Славянск 20 ноября, выехало 4 единицы снегоуборочной техники. В основном - поливочная техника для борьбы с гололедом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, заявил городской голова Вадим Лях.
По его словам, через месяц автопарк города пополнится 7 единицами спецтехники, которую закупят на условиях лизинга. Минимум 6 из них будут иметь дополнительное навесное оборудование для уборки снега.
- Не могу сказать, что это полностью спасет нас от форс-мажоров. Ситуации и снегопады могут быть разными. Но в любом случае, в два раза больше спецтехники - это плюс для дорог, - говорит мэр.
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• На автомобиль рухнуло дерево
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21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
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Комментарии к статье «На первый снегопад бросили 4 единицы техники»
На борьбу со снегопадом, накрывшем Славянск 20 ноября, выехало 4 единицы снегоуборочной техники. В основном - поливочная техника для борьбы с гололедом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, заявил городской голова Вадим Лях.