На первый снегопад бросили 4 единицы техники

На борьбу со снегопадом, накрывшем Славянск 20 ноября, выехало 4 единицы снегоуборочной техники. В основном - поливочная техника для борьбы с гололедом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, заявил городской голова Вадим Лях.

По его словам, через месяц автопарк города пополнится 7 единицами спецтехники, которую закупят на условиях лизинга. Минимум 6 из них будут иметь дополнительное навесное оборудование для уборки снега.

- Не могу сказать, что это полностью спасет нас от форс-мажоров. Ситуации и снегопады могут быть разными. Но в любом случае, в два раза больше спецтехники - это плюс для дорог, - говорит мэр.