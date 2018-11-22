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Фотофакт

Мелочь, а приятно

На первый снегопад бросили 4 единицы техники

Светлана Вьюниченко
22 ноября 2018 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На борьбу со снегопадом, накрывшем Славянск 20 ноября, выехало 4 единицы снегоуборочной техники. В основном - поливочная техника для борьбы с гололедом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, заявил городской голова Вадим Лях.

По его словам, через месяц автопарк города пополнится 7 единицами спецтехники, которую закупят на условиях лизинга. Минимум 6 из них будут иметь дополнительное навесное оборудование для уборки снега.

- Не могу сказать, что это полностью спасет нас от форс-мажоров. Ситуации и снегопады могут быть разными. Но в любом случае, в два раза больше спецтехники - это плюс для дорог, - говорит мэр.

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Комментарии к статье «На первый снегопад бросили 4 единицы техники»

На борьбу со снегопадом, накрывшем Славянск 20 ноября, выехало 4 единицы снегоуборочной техники. В основном - поливочная техника для борьбы с гололедом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, заявил городской голова Вадим Лях.

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