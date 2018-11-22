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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом

Светлана Вьюниченко
22 ноября 2018 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В Краматорске троллейбусы на автономном ходу ездят по городу с октября.

Мэр пообещал, что программа закупок по лизингу в Славянске будет продолжена. Следующим приобретением, по его словам, станут два троллейбуса с автономным ходом. Стоимость каждого - 8,2 млн грн.

Электротранспорт, способный проехать 15 км на собственном ходу, без проводов, будут использовать для восстановления троллейбусного маршрута №5. Планируется, что троллейбус будет проедет от ж.-д. вокзала до автовокзала, потом отцепится от линии, доедет до пл. Мира и повернет обратно. Как именно проляжет маршрут: по ул. Свободы или Светлодарской, через ООШ №8, пока не решено.

- Проект восстановления 5-го троллейбусного маршрута, который мы подали да ГФРР, все равно будет делаться. Но в него включены тяговые подстанции (ТП), провода, остановочные пункты. А сами троллейбусы не входят. Их городу так или иначе придется покупать за собственные средства, - объяснил Вадим Лях.

По его словам, троллейбусы могли бы приобрести и раньше. Но местные власти решили сначала посмотреть на соседей - будет ли техника ездить так, как обещают ее технические характеристики. Пример соседнего Краматорска, где 4 единицы беспроводного электротранспорта вышли на линию в первых числах октября, показал, что, вместо заявленных 20 км, на собственном ходу троллейбус проходит лишь 15. До площади Мира на Черевковке этого хватает. 

Когда удастся реализовать проект ГФРР и построить ТП, троллейбусы пойдут до мкр-на Семеновка.

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Комментарии к статье «Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом»

Мэр пообещал, что программа закупок по лизингу в Славянске будет продолжена. Следующим приобретением, по его словам, станут два троллейбуса с автономным ходом. Стоимость каждого - 8,2 млн грн.

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