Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом

Мэр пообещал, что программа закупок по лизингу в Славянске будет продолжена. Следующим приобретением, по его словам, станут два троллейбуса с автономным ходом. Стоимость каждого - 8,2 млн грн.

Электротранспорт, способный проехать 15 км на собственном ходу, без проводов, будут использовать для восстановления троллейбусного маршрута №5. Планируется, что троллейбус будет проедет от ж.-д. вокзала до автовокзала, потом отцепится от линии, доедет до пл. Мира и повернет обратно. Как именно проляжет маршрут: по ул. Свободы или Светлодарской, через ООШ №8, пока не решено.

- Проект восстановления 5-го троллейбусного маршрута, который мы подали да ГФРР, все равно будет делаться. Но в него включены тяговые подстанции (ТП), провода, остановочные пункты. А сами троллейбусы не входят. Их городу так или иначе придется покупать за собственные средства, - объяснил Вадим Лях.

По его словам, троллейбусы могли бы приобрести и раньше. Но местные власти решили сначала посмотреть на соседей - будет ли техника ездить так, как обещают ее технические характеристики. Пример соседнего Краматорска, где 4 единицы беспроводного электротранспорта вышли на линию в первых числах октября, показал, что, вместо заявленных 20 км, на собственном ходу троллейбус проходит лишь 15. До площади Мира на Черевковке этого хватает.

Когда удастся реализовать проект ГФРР и построить ТП, троллейбусы пойдут до мкр-на Семеновка.