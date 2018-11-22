Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте

До конца года текущего года городские власти Славянска обещают устранить неполадки, оставшиеся после ремонта лор-отделения в узловой железнодорожной больнице. Там остался неотремонтированным санпропускник. Его дизайн ощутимо отличается от окружающих европейских стандартов.

По словам Вадима Ляха, работы там уже ведутся. Кроме того, при входе в отделение будет установлен и аппарат для продажи бахил. Такие же могут появиться и в других лечебных учреждениях.

В текущем году начнутся работы по реконструкции «Прозрачного офиса», куда переедет УСЗН. До конца декабря намечено начать утеплять фасад, менять окна и крышу.

Городской голова надеется, что в результате «Прозрачный офис» будет «не хуже, чем ЦПАУ». Что касается здания на ул. Батюка, где сейчас располагается управления соцзащиты, ему быстро найдется применение.

- Возможно, там разместится поликлиника для взрослых, которая необходима в мкр-не Артема. А может быть, мы предложим это помещение богатой областной структуре. Это благотворно отразиться на вливаниях в местных бюджет. Заявки на помещения приходят часто, но пустующих подходящих территорий практически нет, - говорит градоначальник.