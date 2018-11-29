|29 ноября 2018
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В конце января 2019 года в районе горы Карачун начнутся монтажные работы ветротурбины мощностью 5 МВт. На ней разместятся 3 смотровые площадки.
Об этом на Форуме креативных инициатив рассказал главный конструктор ООО «Фурлендер Видтехнолоджи» Артем Филиппских.
По его словам, работа над проектом ветропарка длилась в течение года.
- Наш проект - не просто установка, которая будет вырабатывать электроэнергию. Ветротурбина сконструирована с возможностью на нее подняться и увидеть окрестности с высоты птичьего полета. Смотровые площадки будут расположены на высоте от 10,7 до 125 метров, - говорит главный конструктор.
Сборка конструкции будет производиться в Краматорске, в заводских цехах предприятия.
Отметим, что в Украине на сегодняшний день работают 7 ветропарков. Но их мощность не превышает 3 МВт. Ветротурбина на Карачуне обещает стать самой масштабной в стране.
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Комментарии к статье «На Карачуне построят самый большой в Украине ветропарк»
В конце января 2019 года в районе горы Карачун начнутся монтажные работы ветротурбины мощностью 5 МВт. На ней разместятся 3 смотровые площадки.