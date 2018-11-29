На Карачуне построят самый большой в Украине ветропарк

В конце января 2019 года в районе горы Карачун начнутся монтажные работы ветротурбины мощностью 5 МВт. На ней разместятся 3 смотровые площадки.

Об этом на Форуме креативных инициатив рассказал главный конструктор ООО «Фурлендер Видтехнолоджи» Артем Филиппских.

По его словам, работа над проектом ветропарка длилась в течение года.

- Наш проект - не просто установка, которая будет вырабатывать электроэнергию. Ветротурбина сконструирована с возможностью на нее подняться и увидеть окрестности с высоты птичьего полета. Смотровые площадки будут расположены на высоте от 10,7 до 125 метров, - говорит главный конструктор.

Сборка конструкции будет производиться в Краматорске, в заводских цехах предприятия.

Отметим, что в Украине на сегодняшний день работают 7 ветропарков. Но их мощность не превышает 3 МВт. Ветротурбина на Карачуне обещает стать самой масштабной в стране.