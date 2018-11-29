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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря

Светлана Вьюниченко
29 ноября 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Каждому славянскому многоэтажному дому нужен управитель.

Конкурс на определение управляющей компании состоится в Славянске 15-20 декабря. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 27 ноября.

Мэр признался, что очередь из фирм, желающий зайти на славянский рынок по обслуживанию домов, на сегодняшний день не стоит. По его словам, в городе может быть два варианта. Либо появится большая компания со своим капиталом, которая возьмет на обслуживание до 200 многоэтажек. Либо в управителей переформатируют коммунальные жэки. И тогда в Славянске будет коммунальная управляющая компания. 

- Главное, что у людей появится право выбора. Если им не понравится в одной управляющей компании. они смогут в течение месяца поменять ее на другую, - сказала градоначальник.

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Комментарии к статье «Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря»

Конкурс на определение управляющей компании состоится в Славянске 15-20 декабря. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 27 ноября.

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