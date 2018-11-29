Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря

Мэр признался, что очередь из фирм, желающий зайти на славянский рынок по обслуживанию домов, на сегодняшний день не стоит. По его словам, в городе может быть два варианта. Либо появится большая компания со своим капиталом, которая возьмет на обслуживание до 200 многоэтажек. Либо в управителей переформатируют коммунальные жэки. И тогда в Славянске будет коммунальная управляющая компания.

- Главное, что у людей появится право выбора. Если им не понравится в одной управляющей компании. они смогут в течение месяца поменять ее на другую, - сказала градоначальник.