Будет ли в Славянске теннисный корт? Скорее, да, чем нет

Министерство нам поможет

Как выяснилось, строительство теннисного корта в Славянске уже запланировано. Сделать это городское руководство намерено в рамках проекта по реконструкции стадиона имени Юрия Скиданова. Проектно-сметная документация на реконструкцию спортивного объекта, за разработку которой город заплатил 450 тыс. грн, уже направлена в министерство регионального строительства для участия в конкурсе ГФРР.

По словам начальника отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, шансы на получение 35,5 млн грн у Славянска достаточно велики. Тем более, что опыт успешного участия в таких конкурсах у горсовета уже имеется. В прошлом году, к примеру, за деньги ГФРР получилось капитально отремонтировать спорткомплекс на ул. Вокзальной и заменить систему очистки воды в плавательном бассейне.

Сроки реализации

Проект реконструкции стадиона предусматривает, помимо прочего, строительство нескольких дополнительных площадок. В том числе, и для занятий большим теннисом. По мнению чиновников, это должно удовлетворить автора и подписантов петиции. Правда, нужно еще успешно пройти конкурсный отбор и воплотить проект в реальность.

Согласно проектной документации, срок выполнения всего комплекса работ составляет 18 месяцев. Результаты конкурса, как ожидается, станут известны летом. Таким образом, если не возникнет заминок, стадион сдадут в эксплуатацию примерно в начале 2021 года. До этого момента любителям большого тенниса придется пользоваться услугами частного бизнеса.

Затратная альтернатива

Ускорить дело могло бы создание теннисного корта вне означенного проекта, но здесь имеется ряд трудностей. Во-первых, это деньги. Мониторинг системы ProZorro показал, что обустройство такой площадки стоит 1,2 - 1,7 млн грн. Хотя только финансами перечень сложностей не ограничивается. Проблема в том, что для объекта нужно будет определить балансодержателя, которому придется заботиться об уборке, охране и других аспектах эксплуатации, что повлечет за собой лишние затраты и хлопоты. В данном контексте проект со стадионом выглядит, по убеждению чиновников, более рациональным.