Будет ли в Славянске теннисный корт? Скорее, да, чем нет

|17 января 2019
|Просмотров: 513
|
На заседании постоянной депутатской комиссии, проходившем 14 января, обсуждались варианты строительства в Славянске площадки для занятий большим теннисом. Тему инициировала электронная петиция, которая набрала необходимые 250 голосов.
Как выяснилось, строительство теннисного корта в Славянске уже запланировано. Сделать это городское руководство намерено в рамках проекта по реконструкции стадиона имени Юрия Скиданова. Проектно-сметная документация на реконструкцию спортивного объекта, за разработку которой город заплатил 450 тыс. грн, уже направлена в министерство регионального строительства для участия в конкурсе ГФРР.
По словам начальника отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, шансы на получение 35,5 млн грн у Славянска достаточно велики. Тем более, что опыт успешного участия в таких конкурсах у горсовета уже имеется. В прошлом году, к примеру, за деньги ГФРР получилось капитально отремонтировать спорткомплекс на ул. Вокзальной и заменить систему очистки воды в плавательном бассейне.
Проект реконструкции стадиона предусматривает, помимо прочего, строительство нескольких дополнительных площадок. В том числе, и для занятий большим теннисом. По мнению чиновников, это должно удовлетворить автора и подписантов петиции. Правда, нужно еще успешно пройти конкурсный отбор и воплотить проект в реальность.
Согласно проектной документации, срок выполнения всего комплекса работ составляет 18 месяцев. Результаты конкурса, как ожидается, станут известны летом. Таким образом, если не возникнет заминок, стадион сдадут в эксплуатацию примерно в начале 2021 года. До этого момента любителям большого тенниса придется пользоваться услугами частного бизнеса.
Ускорить дело могло бы создание теннисного корта вне означенного проекта, но здесь имеется ряд трудностей. Во-первых, это деньги. Мониторинг системы ProZorro показал, что обустройство такой площадки стоит 1,2 - 1,7 млн грн. Хотя только финансами перечень сложностей не ограничивается. Проблема в том, что для объекта нужно будет определить балансодержателя, которому придется заботиться об уборке, охране и других аспектах эксплуатации, что повлечет за собой лишние затраты и хлопоты. В данном контексте проект со стадионом выглядит, по убеждению чиновников, более рациональным.
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
— 7 февраля 2019 —
Несмотря на то, что открытие ООШ №13 остается пока лишь в планах, рано или поздно в отремонтированном здании все же возобновиться учебный процесс. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, опорная школа прогнозируемо оттянет на себя основную массу детского населения. По крайней мере, проживающего в близлежащих микрорайонах.
— 7 февраля 2019 —
Над крыльцом городского краеведческого музея появился новый архитектурный элемент - кованый навес. Такой подарок учреждению сделали предприниматели Славянска.
— 7 февраля 2019 —
На ближайшей сессии Славянского горсовета, 20 февраля, депутатам предложат утвердить перечень дорог и тротуаров, подлежащих ремонту в текущем году. Предлагаем читателям ознакомится с этим списком.
— 7 февраля 2019 —
В Славянской ООШ №11 запланированы масштабные ремонтные работы. В учебном заведении состоялось выездное заседание рабочей группы, куда вошли профильные городские службы. Из городского бюджета выделено 400 тыс. грн на новый проект реконструкции. Старый проект, созданные два года назад, успел устареть.
Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Будет ли в Славянске теннисный корт? Скорее, да, чем нет»
На заседании постоянной депутатской комиссии, проходившем 14 января, обсуждались варианты строительства в Славянске площадки для занятий большим теннисом. Тему инициировала электронная петиция, которая набрала необходимые 250 голосов.