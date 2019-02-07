По садику на Ярослава Мудрого объявят тендер

На ближайшую сессию городского совета будет вынесен вопрос о тендере по садику №26. Напомним, это дошкольное учреждение, расположенное на ул. Ярослава Мудрого, несколько лет находилось в подвешенном состоянии, пока городские власти судились с подрядчиками за некачественно выполненную работу.

Теперь судебные прения подошли к концу, и горсовет может завершить ремонтные работы на объекте.

- Один из судов мы проиграли, второй выиграли. Но дело не в этом. Главное, что теперь дело сдвинулось с мертвой точки, - объяснил свою позицию мэр.

В какую сумму обошелся городу проигранный суд, Вадим Лях не сказал.