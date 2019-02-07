По садику на Ярослава Мудрого объявят тендер

|17 января 2019
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На ближайшую сессию городского совета будет вынесен вопрос о тендере по садику №26. Напомним, это дошкольное учреждение, расположенное на ул. Ярослава Мудрого, несколько лет находилось в подвешенном состоянии, пока городские власти судились с подрядчиками за некачественно выполненную работу.
Теперь судебные прения подошли к концу, и горсовет может завершить ремонтные работы на объекте.
- Один из судов мы проиграли, второй выиграли. Но дело не в этом. Главное, что теперь дело сдвинулось с мертвой точки, - объяснил свою позицию мэр.
В какую сумму обошелся городу проигранный суд, Вадим Лях не сказал.
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Несмотря на то, что открытие ООШ №13 остается пока лишь в планах, рано или поздно в отремонтированном здании все же возобновиться учебный процесс. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, опорная школа прогнозируемо оттянет на себя основную массу детского населения. По крайней мере, проживающего в близлежащих микрорайонах.
— 7 февраля 2019 —
Над крыльцом городского краеведческого музея появился новый архитектурный элемент - кованый навес. Такой подарок учреждению сделали предприниматели Славянска.
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На ближайшей сессии Славянского горсовета, 20 февраля, депутатам предложат утвердить перечень дорог и тротуаров, подлежащих ремонту в текущем году. Предлагаем читателям ознакомится с этим списком.
— 7 февраля 2019 —
В Славянской ООШ №11 запланированы масштабные ремонтные работы. В учебном заведении состоялось выездное заседание рабочей группы, куда вошли профильные городские службы. Из городского бюджета выделено 400 тыс. грн на новый проект реконструкции. Старый проект, созданные два года назад, успел устареть.
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• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
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Комментарии к статье «По садику на Ярослава Мудрого объявят тендер»
На ближайшую сессию городского совета будет вынесен вопрос о тендере по садику №26. Напомним, это дошкольное учреждение, расположенное на ул. Ярослава Мудрого, несколько лет находилось в подвешенном состоянии, пока городские власти судились с подрядчиками за некачественно выполненную работу.