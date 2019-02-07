Убирать сосульки с крыш обязаны балансодержатели объектов

Пришедшее в последние дни потепление растопило снег на крышах домов и над тротуарами начали угрожающе нависать сосульки. С критикой по этой теме в редакцию «ТВ плюс» обратились несколько читателей.

Нужно констатировать, что во многом критика горожан обоснована. Ведь ликвидация образовавшейся угрозы проводится в городе не тотально, а локально, и многие участки остаются опасными для пешеходов. Такая ситуация свидетельствует о различной степени ответственности организаций, на балансе которых находятся здания, ведь уборкой сосулек должны заниматься именно эти субъекты хозяйствования.

Стоит отметить, что, в сравнении с прошлыми годами, реакция балансодержателей стала более оперативной – места повышенной опасности обозначаются ограждающими лентами и предупреждающими табличками.

Намного чаще стало можно видеть автовышки, нанятые организациями для устранения с карнизов ледяных сталактитов (на фото). Но даже с учетом этих тенденций назвать организацию данной работы идеальной, конечно, нельзя. Причиной тому, по нашему мнению, является слабый контроль профильных служб за выполнением правил содержания городской инфраструктуры.