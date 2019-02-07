На Рыбхозе снесли две остановки с уникальной мозаикой

Как удалось узнать, в последнее время к председателю Мирненского поссовета, неоднократно обращались жители с жалобами на аварийное состояние остановочных пунктов. В то же время, областной департамент культуры рекомендовал районному профильному отделу взять объекты, ввиду их художественной ценности, на учет.

В результате разбирательства выяснилось, что остановки состоят на балансе областного филиала предприятия Укравтодор. После обращения к его руководству местных чиновников представители облавтодора провели комиссионное обследование объектов. Закончилось все тем, что остановки попросту снесли, не заботясь о том, что вместе с ними пропали и уникальные мозаичные работы с сюжетами на тему рыбного хозяйства.

Всего на территории Мирного было расположено три таких остановки, теперь осталась одна.