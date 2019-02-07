Что восстанавливать на сользаводе: производство или рекреацию

Напомним, что городской совет обратился в Кабмин с просьбой передать в коммунальную собственность Славянска землю и разрушенные строения на территории бывшего сользавода.

Если просьбу удовлетворят, местные власти планируют развивать здесь солевой промысел посредством мини-заводов. Тем более, что инвестор, по словам мэра, уже имеется.

Однако горожане, особенно проживающие в районе Славкурорта, предлагают использовать эту территорию иначе. По их мнению, здесь было бы уместно построить коттеджный поселок или базу отдыха.

- Мы рассматриваем и такой вариант, говорит Вадим Лях. - Правда, вместо базы отдыха предлагаем устроить рекреационную лечебную зону. Здесь будет можно принимать солнечные и солевые ванны, дышать воздухом, насыщенным йодом.

Этот вариант может стать актуальным, если новые экологические нормы не дадут возможность открывать предприятие вблизи зоны отдыха и ландшафтного парка.

Но главное, говорит мэр, дождаться окончательного решения из Киева.