Вот и празднику конец

Главную городскую елку демонтируют в конце января. Что касается ярмарочных домиков, они могут простоять до Масленицы, когда вновь окажутся востребованными. Такие планы на пресс-конференции озвучил мэр Славянска.

- Это была пробная ярмарка. В следующем году, наученные опытом, мы поступим немного по-другому, - рассказал Вадим Лях.

В декабре, когда в кафе и ресторанах активно идут корпоративы, домики будут использовать под торговлю товарами хенд-мейд, керамикой и прочим. Скорее всего, ярмарка будет разбита на тематические недели. В январе, когда ажиотаж в заведениях общепита спадает, в домиках могут провести состязание поварского искусства.