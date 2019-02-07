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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Вот и празднику конец

Светлана Вьюниченко
24 января 2019 Просмотров: 390 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главную городскую елку демонтируют в конце января. Что касается ярмарочных домиков, они могут простоять до Масленицы, когда вновь окажутся востребованными. Такие планы на пресс-конференции озвучил мэр Славянска.

- Это была пробная ярмарка. В следующем году, наученные опытом, мы поступим немного по-другому, - рассказал Вадим Лях. 

В декабре, когда в кафе и ресторанах активно идут корпоративы, домики будут использовать под торговлю товарами хенд-мейд, керамикой и прочим. Скорее всего, ярмарка будет разбита на тематические недели. В январе, когда ажиотаж в заведениях общепита спадает, в домиках могут провести состязание поварского искусства.

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Комментарии к статье «Вот и празднику конец»

Главную городскую елку демонтируют в конце января. Что касается ярмарочных домиков, они могут простоять до Масленицы, когда вновь окажутся востребованными. Такие планы на пресс-конференции озвучил мэр Славянска.

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