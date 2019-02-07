В славянских амбулаториях - ремонт

В Славянске начался ремонт бывшей поликлиники АИЗа. Сейчас в этом здании располагаются амбулатории №1 и №2 Центра первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, будет отремонтирована амбулатория №4 (детская поликлиника).

Проект Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) рассчитан на 300 тыс. евро. За эту сумму предполагается произвести термомодернизацию зданий, заменить окна и кровлю.

По словам городского головы Вадима Ляха, проект не предполагает закрытия или приостановки работы медицинских учреждений. Однако сроки окончания реконструкции пока не называются.

- За средства местного бюджета возле взрослых амбулаторий мы реализуем проект по благоустройству территории. Работы стартуют. когда позволят погодные условия. Здесь планируется расширить подъездную дорогу и обустроить автостоянку, - говорит мэр.

Как рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим, проект по благоустройству обойдется славянской казне в 2 млн грн. Тендер на проведение работ будет объявлен в ближайшее время.

Также городские власти определились с оптимизацией амбулатории и поликлиники в Святогорске.

- Два медучреждения объединятся в одно. Немного уменьшится число коек дневного стационара. Но в остальном жители не почувствуют разницы, - заверил славянский градоначальник.

По его словам, это неизбежный процесс. Ведь со второго квартала, согласно медреформе, оплачивать первичную медицину город будет из своих средств.

- Святогорск скоро станет отдельной территориальной громадой. Им тем более следует задуматься о том, как выстроить собственную систему здравоохранения. Нужно определяться: либо развивать свое, либо заключать договор с городом, как это сейчас делает Черкасская ОТГ, - говорят медицинские чиновники.