Зачем в Славянске создали комиссию по Калантаевке и Казенному Торцу

|31 января 2019
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Распоряжением городского головы от 22 января в Славянске была создана рабочая комиссия по выяснению причин загрязнения рек Калантаевка и Казенный Торец. Два предыдущих распоряжения на эту тему утратили силу.
В современной истории Славянска борьба с несанкционированными сбросами неочищенных хозфекальных стоков официально возобновилась в октябре 2015 года. Тогда, после очередного инцидента, в городе была сформирована профильная комиссия для изучения причин загрязнения, установления виновных и привлечения их к ответственности.
Состав комиссии менялся с тех пор дважды. Собственно говоря, январское распоряжение мэра легализировало одно из таких изменений. Задачи комиссии остались прежними.
По словам главного городского эколога Ларисы Соловей, последний тревожный сигнал о загрязнении старого русла Казенного Торца поступил в исполком в конце 2018-го. Комиссия провела визуальное обследование указанного в жалобе участка и убедилась, что выходящие в Казенный Торец коммуникации водоканала надежно затампонированы. При этом две независимые инстанции - Донецкий областной лабораторный центр (бывшая СЭС) и Северо-Донецкое бассейное управление водных ресурсов - подтвердили наличие в пробах незначительного превышения содержания органических отходов. Повторный анализ, проведенный уже в этом году, показал, что ситуация нормализовалась.
Позитивный ответ экспертов, тем не менее, не снимает задачу по установке источника загрязнения. Наиболее подозрительно в глазах комиссии выглядит дренажная труба, пролегающая через частный сектор мкр-на Варшава и служащая для отвода грунтовых вод. По мнению членов комиссии, жители отдельных дворов, через которые проходит труба, решают с ее помощью проблему отвода канализационных стоков.
Дело осталось за малым - задокументировать такие факты и наказать нарушителей. Если же версия окажется ложной, то, придется, видимо, искать более тщательно.
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Комментарии к статье «Зачем в Славянске создали комиссию по Калантаевке и Казенному Торцу»
Распоряжением городского головы от 22 января в Славянске была создана рабочая комиссия по выяснению причин загрязнения рек Калантаевка и Казенный Торец. Два предыдущих распоряжения на эту тему утратили силу.