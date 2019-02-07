Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают

В Славянской ООШ №11 запланированы масштабные ремонтные работы. В учебном заведении состоялось выездное заседание рабочей группы, куда вошли профильные городские службы. Из городского бюджета выделено 400 тыс. грн на новый проект реконструкции. Старый проект, созданные два года назад, успел устареть.

По словам мэра, в школе проведут тепломодернизацию и капитальный ремонт внутренних помещений. О сроках реализации масштабных планов речь пока не идет.

Главное, чтобы не получилось, как в ООШ №13. Там поставка мебели вновь откладывается. Судя по информации, опубликованной в системе «Прозоро», ООО «Мебель-Техностиль» подало жалобу в Антимонопольный комитет на заказчика проведения тендера - областной департамент образования и науки области. Фирма не согласна с тем, как тендерный комитет выбрал победителя торгов. И теперь просит отменить решение тендерного комитета и назначить новое рассмотрение тендерных предложений.

Напомним, что на тендере, состоявшемся 21 января, ООО «Мебель-Техностиль» предложило наименьшую цену за мебель. Но победителем была признана их конкурент - частный предприниматель. Она обязалась поставить мебель в школу до 31 января.