Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Несмотря на то, что открытие ООШ №13 остается пока лишь в планах, рано или поздно в отремонтированном здании все же возобновиться учебный процесс. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, опорная школа прогнозируемо оттянет на себя основную массу детского населения. По крайней мере, проживающего в близлежащих микрорайонах.

Что будут делать остальные учебные заведения, чтобы не сократить наполняемость? В мкр-нах Артема и Лесной, напомним, расположено четыре общеобразовательные школы. Кроме вышеназванной №13, там находятся ООШ №№10, 17 и 14 (бывший интернат №1).

Руководство города уже имеет планы на их счет. Как рассказал Вадим Лях, в следующем учебном году в ООШ №17 должен перебраться педагогический лицей.

- Сейчас город арендует помещение для лицея. Это нерентабельно. Тем более, что 17-я школа находится в непосредственной близости от главного корпуса ДГПУ. Поэтому она может стать стартовой площадкой для университета, - объяснил мэр.

Пока, говорит он, в школе будут учиться дети с 1-го по 12 класс. Как будет дальше - покажет время.

В ООШ №10 славянское руководство планирует запустить профобразовательные программы. Уже сейчас школа сотрудничает с механическим заводом. В дальнейшем это сотрудничество будет расширяться. Кроме машиностроительных специальностей, здесь будут обучать керамическому мастерству.

- Это будет совместная учебная программа, - рассказывает градоначальник. - В ней примут участие и производители, и предприятия, и город. Сейчас детей принято ориентировать на получение юридических или экономических специальностей. Потом они не могут найти работу. А на заводе начинающий специалист получает до 10 тыс. Если дети еще в школе получат азы профессиональных навыков, они всегда смогут заработать на жизнь. А город таким образом попытается решить проблему нехватки рабочих кадров.

Также на базе ООШ №10 планируют построить стадион.

В ООШ №14 предположительно с нового учебного года начнет действовать программа современной робототехники и программирования BroBots. Планируется, что в дальнейшем через нее смогут пройти все ученики местных школ. В итоге останется 150-180 тех, кто захочет заниматься робототехникой основательно. Здесь детей от 6 до 18 лет будут учить Arduino- электронике, программированию, 3D-моделированию, работе с 3D-принтером и лазерным резаком, другим вещам.

Что касается ООШ №13, по словам директора школы Анатолия Погорелова, она может открыться не в качестве опорной, а как школа-хаб. Изначально такое учебное заведение хотели открыть в Краматорске. Но на данный момент планы изменились.

На базе хаб-школы будут проводиться тренинги и семинары. Ее образцовыми лабораториями смогут пользоваться учащиеся других учебных заведений - чтобы закрепить полученные знания. А вот создание филиалов такая школа не предполагает.