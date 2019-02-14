Славянск пытается внедрить раздельный сбор ТБО

|14 февраля 2019
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Депутатам предлагают купить мусорные контейнеры на 5,5 млн грн. Такой проект решения вынесла на обсуждение главный эколог Славянска Лариса Соловей на заседании депутатской комиссии, состоявшейся 12 февраля.
По словам эколога, в настоящее время в профильном предприятии числится 1813 мусорных контейнеров. Но только 911 из них пригодны к использованию. Остальные требуют замены.
Директор КАТП Константин Водопьянов, в свою очередь, посетовал на то, что горожане очень небрежно относятся к коммунальному имуществу и грубо нарушают правила использования контейнеров для сбора ТБО. К примеру, только в день заседания славянцы "угробили" три новых металлических контейнера, загрузив их строительным мусором. Таким образом, количество исправных мусорных баков постоянно уменьшается. А это делает невозможным качественную санитарную очистку городской территории.
Для решения проблемы предлагается внести изменения в программу обращения с твердыми бытовыми отходами и добавить в перечень мероприятий на 2019 год приобретение металлических контейнеров емкостью 1,1 куб. м на сумму 5,5 млн грн. По сегодняшним ценам это будет около 500 единиц. Поскольку средства требуются немалые, рассматривается вариант покупки контейнеров на условиях лизинга.
Лариса Соловей напомнила, что в соответствии с утвержденной недавно схемой санитарной очистки Славянска до 2022 года городу необходимо будет обзавестись 6,6 тысячами контейнеров. В том числе, приобрести 5 тыс. малогабаритных единиц емкостью 0,24 куб. м, предназначенных для обслуживания частного сектора. Затягивать этот процесс начальник отдела экологии не рекомендует, ибо недостаток контейнеров для сбора ТБО прямо влияет на количество стихийных свалок. По ее словам, с покупкой в 2018 году 1,8 тысяч контейнеров число несанкционированных свалок уменьшилось более чем в 3 раза.
Напомним, что согласно областной долгосрочной программе, до 2022 года населенные пункты Донецкой области должны перейти на раздельный сбор ТБО. Аналогичная установка отображена и местном программном документе. Правда, особых прорывов в этой сфере пока не наблюдается. В то же время, на некоторых площадках для размещения контейнеров в последние дни начали появляться специальные конструкции для сортировки бытовых отходов (на фото). Как гласит информация на сайте горсовета, это своего рода эксперимент. Если дело пойдет успешно, таких контейнеров станет больше. Инициаторами эксперимента преимущественно выступают ОСМД. Чтобы получить экономический эффект, они хотят продавать ресурсосодержащие отходы предприятиям, занимающиися переработкой вторсырья. Учитывая, что раздельный сбор мусора городу внедрять все же придется, такой опыт может оказаться весьма полезным.
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Комментарии к статье «Славянск пытается внедрить раздельный сбор ТБО»
Депутатам предлагают купить мусорные контейнеры на 5,5 млн грн. Такой проект решения вынесла на обсуждение главный эколог Славянска Лариса Соловей на заседании депутатской комиссии, состоявшейся 12 февраля.