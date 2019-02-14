Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком

|14 февраля 2019
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В Славянске 7 февраля состоялось первое в нынешнем году заседание рабочей группы по восстановлению истории старогородского кладбища и созданию мемориального парка "Память поколений".
Неизвестно почему, но на рассмотрение собравшимся были предложены вопросы, достаточно опосредованно связанные с проектом по старогородскому кладбищу. Среди таковых - тема туристического брендирования Славянска, давно завязшая в развилке вариантов "город-курорт", "город керамиков" и "город купечества". Также обсудили перспективы разработки историко-архитектурного плана Славянска и узнали, что работа упирается в отсутствие современной топографической основы города. Рассмотрели предложение походатайствовать перед горсоветом о ремонте дорог и тротуаров, а, по возможности, и обустройстве парковочных мест возле туристических объектов.
Далекой от оперативных задач по созданию мемориального парка была и тема перезахоронения подпольщицы Ани Суминой. Обмен мнениями занял минут 20 и завершился констатацией фактов. Так, стало понятно, что процедура слишком громоздка; ведомственных запретов на такие перезахоронения больше, чем рекомендаций; что связь Ани с подпольщиками документально не установлена, а ее героический образ - плод художественного вымысла и, наконец, что наличие в могиле останков не доказано.
Среди решений, принятых по теме старогородского кладбища, можно назвать утверждение эскиза информационных баннеров, которые расскажут горожанам о проекте "Память поколений". Идея, напомним, появилась еще в прошлом году, однако до ее реализации дело так и не дошло.
Из новой информации - удалось персонифицировать 4 тысячи человек, захороненных на старогородском кладбище. Данные из регистрационных записей Всесвятской церкви по заказу общественников выбрал краевед-частник. Что хранит в себе архив Харькова, до сих пор неизвестно. Ответ учреждения на запрос из Славянска гласит: наши двери открыты и фонды доступны для исследователей вашей темы. Поскольку рабочая группа так и не пришла к общему мнению о целесообразности командировать туда специалиста, решили узнать - не смогут ли эту выборку сделать на платной основе сами сотрудники архива.
Дальше речь зашла об охране усыпальницы семьи Залесских, а точнее, о ее ограждении. Поскольку объект официально городу не принадлежит, сделать это можно только за внебюджетные средства. О них пообещал позаботиться председательствовавший на собрании заместитель городского головы Юрий Подлесный. В ходе диалога выяснилось, что принять часовню в коммунальную собственность города можно через суд. На это понадобится год, в течение которого, по закону, нужно ждать, не объявится ли собственник.
Не сильно продвинулся с осени и вопрос землеотвода под будущий мемориальный парк. Как оказалось, для этого нужно разработать детальный план территории, для чего, в свою очередь, необходима топографическая съемка. Другими словами, нерешенных вопросов оказалось много - почти столько же, сколько и в момент создания рабочей группы. Впрочем, машина бюрократии со скрипом, но проворачивается. Будем надеяться, что она выдаст результат уже в текущем году. Хотя бы в виде завершения всех процедурных делопроизводств.
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• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
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В Славянске 7 февраля состоялось первое в нынешнем году заседание рабочей группы по восстановлению истории старогородского кладбища и созданию мемориального парка "Память поколений".