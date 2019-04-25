Аэропорт в Краматорске обещают запустить в 2021 году

Гражданский аэропорт в Краматорске может начать работу на протяжении ближайших трех лет. Об этом во время своего визита в Донецкую область 23 марта заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Аэропорт Краматорска нужно отремонтировать и запускать в работу. Как и аэропорт в Мариуполе», - сказал министр.

Сейчас в Краматорске имеется аэродром. На нем, в основном, базируется военная авиация. Однако при необходимости он принимает и гражданские суда.

До 2021 года здесь запланировано строительство аэропорта. Такая задача включена в план перспективного развития Донецкой области. Согласно проекта, аэродром будет оборудован современной техникой. В нем появятся реконструированные терминалы, взлетно-посадочная полоса, перроны и привокзальная площадь.

В ДонОВГА отмечают, что строительство аэропорта позволит создать новые рабочие места, обеспечит удобство и скорость перемещения населения региона. Кроме того, появление в области аэропорта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона.

По словам губернатора Александра Куця о международных рейсах из Краматорска до окончания военных действий речь не пойдет. Однако он анонсировал полеты в Киев. Этот маршрут будет запущен в эксплуатацию в первую очередь.

Добавим также, что в Госавиаслужбе пока не видят возможность запуска аэропортов в Мариуполе и Бердянске. Там считают, что для этого нужно уменьшить буферную зону военного конфликта. Поступят ли возражения по поводу Краматорска. пока неизвестно. Точно так же не называется и сумма реализации амбициозного проекта.