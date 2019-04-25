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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Аэропорт в Краматорске обещают запустить в 2021 году

Светлана Вьюниченко
28 марта 2019 Просмотров: 933 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Министр инфраструктуры Владимир Омелян (в центре) осмотрел место будущего аэропорта.

Гражданский аэропорт в Краматорске может начать работу на протяжении ближайших трех лет. Об этом во время своего визита в Донецкую область 23 марта заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Аэропорт Краматорска нужно отремонтировать и запускать в работу. Как и аэропорт в Мариуполе», - сказал министр. 

Сейчас в Краматорске имеется аэродром. На нем, в основном, базируется военная авиация. Однако при необходимости он принимает и гражданские суда. 

До 2021 года здесь запланировано строительство аэропорта. Такая задача включена в план перспективного развития Донецкой области. Согласно проекта, аэродром будет оборудован современной техникой. В нем появятся реконструированные терминалы, взлетно-посадочная полоса, перроны и привокзальная площадь.   

В ДонОВГА отмечают, что строительство аэропорта позволит создать новые рабочие места, обеспечит удобство и скорость перемещения населения региона. Кроме того, появление в области аэропорта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона. 

По словам губернатора Александра Куця о международных рейсах из Краматорска до окончания военных действий речь не пойдет. Однако он  анонсировал полеты в Киев. Этот маршрут будет запущен в эксплуатацию в первую очередь.  

Добавим также, что в Госавиаслужбе пока не видят возможность запуска аэропортов в Мариуполе и Бердянске. Там считают, что для этого нужно уменьшить буферную зону военного конфликта. Поступят ли возражения по поводу Краматорска. пока неизвестно. Точно так же не называется и сумма реализации амбициозного проекта.

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Комментарии к статье «Аэропорт в Краматорске обещают запустить в 2021 году»

Гражданский аэропорт в Краматорске может начать работу на протяжении ближайших трех лет. Об этом во время своего визита в Донецкую область 23 марта заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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