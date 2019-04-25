А что ты сделал для улучшения демографической ситуации?

Начиная со 2 апреля на центральной площади Славянска будут звучать фанфары в честь новорожденных. Несколько раз в день женский голос, сопровождающийся детским смехом донесет до жителей города число родившихся мальчиков и девочек.

По словам мэра, фанфары можно будет услышать в 7:50, 12:10, 18:00. В теплое время года - в 20:00. Время выбрано из такого расчета, чтобы на Соборной находилось как можно больше людей.

Начальник отдела информационного обеспечения Вячеслав Самохвалов объяснил, что озвучку для нового проекта делала та же киевская фирма, которой поручали голосовое сопровождение в ЦПАУ. Среди вариантов предлагался детский голос. Это звучало трогательно, но неразборчиво. В итоге остановились на «приятном женском» голосовом сообщении.

Данные в систему будут вводиться напрямую из роддома. То есть, утром. идя на работу, люди услышат информацию о родившихся за ночь. Вечером получат практически полную картину.

Вадим Лях рассказывает, что почерпнул идею в соцсетях. Подобное нововведение планировал ввести один из городов на западе страны. Осуществилась ли она там, мэру неизвестно. Но в Славянске появилась новая милая традиция.

- Хотелось бы поощрять наших молодых мамочек не только фанфарами. В этом году мы разработаем свою систему поощрений для новорожденных. Пока вопрос упирается в финансирование, - говорит мэр.