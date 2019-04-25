Что разместится в МАФах на Вейсовом

На следующей неделе в Славянске начнется электронное голосование по вопросу наполнения киосков на новом пляже озера Вейсовое. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказал городской голова Вадим Лях.

Сейчас, по словам начальника отдела информационного обеспечения Вячеслава Самохвалова, система голосования работает в тестовом режиме. Напомним, что новая программа разработана так, что принять участие в опросах смогут только жители города.

- Мы вынесем на суд граждан несколько вариантов: кафе, детское кафе, кальянная, массажный салон, пиво, сувениры. Кроме того, каждый желающий сможет добавить свой вариант, - объясняет мэр.

По завершению голосования специально созданная комиссия выберет победителей. Что касается предпринимателей, градоначальник намеревается отдавать предпочтение людям, уже имевшим свой подобный бизнес и проявившим себя в данной сфере.

В какую сумму выльется аренда МАФов, городское руководство пока не просчитывало. А вот убирать возле себя территорию предпринимателем не придется. Расходы на уборку и содержание будут включены в аренду. Сам процесс поручат коммунальному предприятию.