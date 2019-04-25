 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Славянск может остаться без воды. Но ситуация решается

Светлана Вьюниченко
4 апреля 2019 Просмотров: 907 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Сессия горсовета выделилла 50 тыс. грн на покупку таких же емкостей для подвоза воды. Еще 100 тыс. потратят на топливо для лафетов.
  • Из 36 славянских депутатов на внеочередной сессии присутствовали 27.

Может возникнуть чрезвычайная ситуация, в результате которой город окажется без водоснабжения. Такая информация послужила причиной созыва внеочередной сессии горсовета. Она собралась 2 апреля в большом зале исполкома.

В зале еще не закончила работу окружная комиссия. Из помещения еще не вывезли мешки с бюллетенями. Их охраняли правоохранители. Но дело не терпело отлагательств.

Напомним, что в конце марта на официальном сайте ДТЭК появилась информация о том, что с 1 апреля 44 юридических лица, среди которых и КП «Вода Донбасса», будут отключены от электропитания. Причиной непопулярной меры назывались долги за электроэнергию. Причем «Вода Донбасса» была названа самым крупным должником - ее долг на конец 2018-го составлял 2,4 млрд гривен. В текущем году он вырос еще на 180 миллионов. По словам городского головы Вадима Ляха, 70 млн из этой суммы должен Славянск. 

Кабинет министров Украины в поисках выхода из сложившейся ситуации продлил 27 марта договор поставщика «Укринтерэнерго» с «Водой Донбасса». Однако КП предстояло договориться о реструктуризации долга и найти другого поставщика.

Хорошей новости радовались недолго. 1 апреля губернатор провел совещание с руководством городов и районов. Как выяснилось, переговоры идут. Но угроза отключения остается. 

- Мы должны продемонстрировать намерение решать ситуацию. Для этого срочно нужно выделить водоканалу 2 млн грн в счет погашения долга за март. 5 апреля, на очередной сессии, выделим еще 2 млн, это частично покроет долги за апрель, - объяснил депутатам мэр. 

Задолженность, по его словам, образовалась в результате того, что «Вода Донбасса» постоянно увеличивает цену на поставляемую услугу. Причем увеличение идет в разы. Только за последнее время покупная вода подорожала для города в 5 раз. 

- Мы, субсидируя водоканал, покрываем 70% долга. Раньше покрывали только 50%. В итоге накопилась солидная сумма. Теперь будет ставить вопрос о ее реструктуризации, - сказал Вадим Лях.    

Местные избранники выделение внеочередного транша водоканалу поддержали. Кроме того, сессия, внеся изменения в бюджет, выделила 150 тыс. грн на покупку топлива и специальных емкостей. В них будут подвозить воду населению в случае ЧП.

Городской голова назвал ситуацию очень серьезной. Но о том, что вода может быть отключена, и он, и начальник отдела по вопросам гражданской обороны Сергей Никулеско говорили с приставкой «если». 

Пока же все учреждения здравоохранения и образования получили телефонограмму о необходимости обеспечить запас воды на три дня. 

- Сейчас ситуация стабильная. Город получает 17,4 тыс. кубов воды в сутки от КП «Вода Донбасса» и 5 тыс. кубов от фильтровальной станции. Что будет завтра, мы не знаем. Но надеемся на лучшее, - сообщила замначальника УЖКХ Ольга Заруба. 

По ее словам, в случае обесточивания «Воды Донбасса» фильтровальная станция Славянска максимально сможет подавать 6 тыс. м3 воды. Этого хватит для обеспечения мкр-нов Вокзальный, Лесной, Артема, частично Северный и пос. Мирный. Остальные жители Славянска смогут надеяться только на подвоз. 

Отметим, что технически Славянск может выйти из зависимости от «Воды Донбасса». От Маяцкого водовода, в город проложена ветка для технической воды. Если на ней построить фильтровальную станцию, эта вода практически покроет то, что сейчас распределяется по 9-му водоводу. Однако стоимость масштабного проекта варьируется в пределах от 200 до 300 млн грн. Ни инвестора. ни собственных средств для такого строительства у города сейчас не имеется.

- Наша вода с фильтровальной обходится не намного дешевле покупной. Но сейчас речь идет не о цене, а о жизнеобеспечении города. поэтому, рано или поздно, мы к этому проекту придем, - говорит Вадим Лях. 

Пока верстался номер

На утро 3 апреля по заявке «Укринтэрэнерго» была отключена от электроэнергии часть объектов КП «Вода Донбасса»: насосная «Белокузьминовка» и подстанция «Клебан Бык» в Константиновском районе, насосная 1 подъема в Мариуполе. Без воды остались поселки Белокузьминовка и Клебан Бык и часть Мариуполя.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 апреля 2019

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

Бульвар Героев крут разрежут посредине

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

24 апреля 2019

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

21 апреля 2019

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

«Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!

Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

18 апреля 2019

Что хорошо - то хорошо

Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей

Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

В Славянске появится карта доступности

Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

Также в разделе

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

— 25 апреля 2019 —

В Славянске, на ул. Васильевской, 11, продолжается ремонт «Прозрачного офиса». После реконструкции сюда переедет управление соцзащиты населения. сейчас оно располагается на первом этаже жилого дома в мкр-не Артема.

Читать далее ⇒

Бульвар Героев крут разрежут посредине

— 25 апреля 2019 —

Первый этап ремонта дорог на бульваре Героев Крут обещают закончить в течение месяца. Работы потребуют финансирования в размере 9,6 млн грн. Пока местный бюджет выделил 6 млн. Остальное будет доплачено после майской сессии.

Читать далее ⇒

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

— 25 апреля 2019 —

На счету горрайонного отдела государственной исполнительной службы лежат 7,5 тыс. грн, которые перечислил Славянск для работ по сносу МАФа на ул. Шевченко.

Читать далее ⇒

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

— 25 апреля 2019 —

Депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассмотрела электронную петицию о капитальном ремонте моста через реку Казенный Торец (на фото). Теоретически проблема оказалась решаема, практически - пока нет.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянск может остаться без воды. Но ситуация решается»

Может возникнуть чрезвычайная ситуация, в результате которой город окажется без водоснабжения. Такая информация послужила причиной созыва внеочередной сессии горсовета. Она собралась 2 апреля в большом зале исполкома.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чикаго - город контрастов

О, спорт - ты риск!

Гражданская оборона

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 апреля 2019

Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5

Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов

Бульвар Героев крут разрежут посредине

Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ

В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей

Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина

Лиманского подкидыша назвали Владимиром

«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

24 апреля 2019

«Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции

Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова

Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова

Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

21 апреля 2019

Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо

«Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!

Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы

Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко

18 апреля 2019

Что хорошо - то хорошо

Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей

Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

В Славянске появится карта доступности

Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top