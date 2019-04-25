Славянск может остаться без воды. Но ситуация решается

|4 апреля 2019
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Может возникнуть чрезвычайная ситуация, в результате которой город окажется без водоснабжения. Такая информация послужила причиной созыва внеочередной сессии горсовета. Она собралась 2 апреля в большом зале исполкома.
В зале еще не закончила работу окружная комиссия. Из помещения еще не вывезли мешки с бюллетенями. Их охраняли правоохранители. Но дело не терпело отлагательств.
Напомним, что в конце марта на официальном сайте ДТЭК появилась информация о том, что с 1 апреля 44 юридических лица, среди которых и КП «Вода Донбасса», будут отключены от электропитания. Причиной непопулярной меры назывались долги за электроэнергию. Причем «Вода Донбасса» была названа самым крупным должником - ее долг на конец 2018-го составлял 2,4 млрд гривен. В текущем году он вырос еще на 180 миллионов. По словам городского головы Вадима Ляха, 70 млн из этой суммы должен Славянск.
Кабинет министров Украины в поисках выхода из сложившейся ситуации продлил 27 марта договор поставщика «Укринтерэнерго» с «Водой Донбасса». Однако КП предстояло договориться о реструктуризации долга и найти другого поставщика.
Хорошей новости радовались недолго. 1 апреля губернатор провел совещание с руководством городов и районов. Как выяснилось, переговоры идут. Но угроза отключения остается.
- Мы должны продемонстрировать намерение решать ситуацию. Для этого срочно нужно выделить водоканалу 2 млн грн в счет погашения долга за март. 5 апреля, на очередной сессии, выделим еще 2 млн, это частично покроет долги за апрель, - объяснил депутатам мэр.
Задолженность, по его словам, образовалась в результате того, что «Вода Донбасса» постоянно увеличивает цену на поставляемую услугу. Причем увеличение идет в разы. Только за последнее время покупная вода подорожала для города в 5 раз.
- Мы, субсидируя водоканал, покрываем 70% долга. Раньше покрывали только 50%. В итоге накопилась солидная сумма. Теперь будет ставить вопрос о ее реструктуризации, - сказал Вадим Лях.
Местные избранники выделение внеочередного транша водоканалу поддержали. Кроме того, сессия, внеся изменения в бюджет, выделила 150 тыс. грн на покупку топлива и специальных емкостей. В них будут подвозить воду населению в случае ЧП.
Городской голова назвал ситуацию очень серьезной. Но о том, что вода может быть отключена, и он, и начальник отдела по вопросам гражданской обороны Сергей Никулеско говорили с приставкой «если».
Пока же все учреждения здравоохранения и образования получили телефонограмму о необходимости обеспечить запас воды на три дня.
- Сейчас ситуация стабильная. Город получает 17,4 тыс. кубов воды в сутки от КП «Вода Донбасса» и 5 тыс. кубов от фильтровальной станции. Что будет завтра, мы не знаем. Но надеемся на лучшее, - сообщила замначальника УЖКХ Ольга Заруба.
По ее словам, в случае обесточивания «Воды Донбасса» фильтровальная станция Славянска максимально сможет подавать 6 тыс. м3 воды. Этого хватит для обеспечения мкр-нов Вокзальный, Лесной, Артема, частично Северный и пос. Мирный. Остальные жители Славянска смогут надеяться только на подвоз.
Отметим, что технически Славянск может выйти из зависимости от «Воды Донбасса». От Маяцкого водовода, в город проложена ветка для технической воды. Если на ней построить фильтровальную станцию, эта вода практически покроет то, что сейчас распределяется по 9-му водоводу. Однако стоимость масштабного проекта варьируется в пределах от 200 до 300 млн грн. Ни инвестора. ни собственных средств для такого строительства у города сейчас не имеется.
- Наша вода с фильтровальной обходится не намного дешевле покупной. Но сейчас речь идет не о цене, а о жизнеобеспечении города. поэтому, рано или поздно, мы к этому проекту придем, - говорит Вадим Лях.
На утро 3 апреля по заявке «Укринтэрэнерго» была отключена от электроэнергии часть объектов КП «Вода Донбасса»: насосная «Белокузьминовка» и подстанция «Клебан Бык» в Константиновском районе, насосная 1 подъема в Мариуполе. Без воды остались поселки Белокузьминовка и Клебан Бык и часть Мариуполя.
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Комментарии к статье «Славянск может остаться без воды. Но ситуация решается»
Может возникнуть чрезвычайная ситуация, в результате которой город окажется без водоснабжения. Такая информация послужила причиной созыва внеочередной сессии горсовета. Она собралась 2 апреля в большом зале исполкома.