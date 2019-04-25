Депкорпус Славянска просит правительство и президента изменить Уголовный кодекс

Документ, который Славянский горсовет готовил несколько недель, наконец получил официальный статус. На состоявшемся 5 апреля пленарном заседании депутаты проголосовали за обращение к высшим эшелонам власти по поводу незаконной вырубки леса.

Ловят и отпускают

Принятию решения предшествовал доклад руководителя горпрокуратуры Владимира Шилова. Он сообщил, что за прошлый год в отношении "черных лесорубов" было открыто 6 уголовных производств. Благодаря этому удалось взыскать с нарушителей 2 млн грн. Уже в текущем году таких производств открыто 5, суммарный ущерб оценивается в 3 млн грн.

Проблемным аспектом работы в этом направлении, отметил прокурор, стало изменение в законодательстве, в соответствии с которым с 1 января 2019 года уголовная ответственность наступает при нанесении ущерба в 1,92 млн грн. Эту норму и просят отменить в своем обращении депутаты Славянского горсовета.

Проблемная тема обсуждалась на сессии и в другом ракурсе - правоустанавливающем. Как выяснилось, зачастую случается так, что вырезаемые вандалами лесонасаждения просто не имеют балансодержателя. То есть заявить о нарушении некому, и это "разваливает" обвинительный протокол. Владимир Шилов рекомендовал горсовету поскорее провести инвентаризацию зеленых насаждений и закрепить их за конкретными предприятиями и учреждениями.

Дорогие подрядчики

Определенную полемику среди депутатов вызвал также проект решения о повышении заработной платы сотрудникам работающих в Славянске подрядных организаций. Вместо прежних 7,4 тыс. грн, работникам предлагается платить 10,4 тыс. грн. По словам городского головы Вадима Ляха, необходимость такого повышения обусловлена тем, что зарплаты подрядчиков растут по всей Украине. И если игнорировать эту тенденцию, заманить в город специалистов будет просто невозможно.

По информации мэра, в отдельных регионах уровень зарплат для работников подрядных организаций составляет уже порядка 12 тыс. грн. Так что нынешнее повышение является, скорее всего, не последним, и горсовету нужно быть готовым к дальнейшему увеличению этой статьи расходов.

Программы и правила

Также депутаты внесли ряд актуальных изменений в действующие городские программы и утвердили несколько новых нормативов. Больше всего обсуждений вызвали Правила оборудования и эксплуатации пляжей. Согласно новым нормам, принятым на сессии, пить спиртное на пляжах можно будет только в местах их продажи. Тех, кто проигнорирует требование, грозятся штрафовать.