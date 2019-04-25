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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Детсад № 26 обещают открыть в июле

Светлана Вьюниченко
11 апреля 2019 Просмотров: 571 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

13-я школа - не единственный образовательный объект, требующий завершения ремонтных работ.  Реконструкция полным ходом идет в детском садике №26 на ул. Ярослава Мудрого.

По мнению городского головы, угроза судебного разбирательства от бывшего подрядчика ЧП «Термо-Златополь» остановить работы не должна. 

Напомним, что ремонтные работы в садике идут с 2012 года. В 2015-м они не были завершены из-за судебных разбирательств между местной властью и частным предприятием, которое выступало подрядчиком. В 2017 году суд вынес решение, по которому доделывать работы на объекте должен был «Термо-Златополь». Однако в 2019-м город провел новый тендер. Теперь, вместо СлавУКСа, заказчиком выступило УЖКХ. Новый победитель продолжает ремонт. Но прежний подрядчик намерен отстаивать свои права.

По словам мэра, ЧП «Термо-Златополь» не провел установку кессона. Но в этот раз решили решить проблему канализационных стоков по-другому - путем прокола под дорогой на Ярослава Мудрого. 

- Мы планирует открыть садик 1 июля. Он рассчитан на 250 детей. Будет называться «Буратино». И сейчас мы подыскиваем соответствующую скульптуру. Хотим сделать это визитной карточкой отремонтированных учреждений образования. По примеру 13-й школы, где уже есть памятник Маленькому Принцу, - объясняет мэр.

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Комментарии к статье «Детсад № 26 обещают открыть в июле»

13-я школа - не единственный образовательный объект, требующий завершения ремонтных работ.  Реконструкция полным ходом идет в детском садике №26 на ул. Ярослава Мудрого.

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