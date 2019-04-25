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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты

Павел Коротенко
25 апреля 2019 Просмотров: 254 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассмотрела электронную петицию о капитальном ремонте моста через реку Казенный Торец (на фото). Теоретически проблема оказалась решаема, практически - пока нет.

Житель Славянска Алексей Углов подал петицию 19 февраля. В ней он обозначил, что  «мост находится в аварийном состоянии, после схождения снега в мосту образовались сквозные дыры, через которые видно речку. Кроме сквозных дыр, дорожное покрытие имеет огромные ямы, что усложняет движение по улице Свободы и создает аварийную опасность. Кроме этого, с одной стороны полностью отсутствует пешеходная зона, с другой она тоже находится в не очень хорошем состоянии».

Проблема для депутатов оказалась не нова. Разговоры о ремонте аварийных мостов ведутся в городе несколько лет. Заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба рассказала, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста через Старый Торец была разработана еще в прошлом году. В марте текущего ее подали на конкурс, который проводит Европейский инвестиционный банк. Стоимость проекта составляет 22 млн 150 тыс. грн.

Приняв информацию к сведению, депутаты решили поддержать петицию и поручили УЖКХ составить ответ ее автору. В то же время, председатель комиссии Анатолий Олексюк напомнил, что закрытие моста на ремонт создаст сложности с выездом из города в краматорском направлении. Поэтому сначала необходимо отремонтировать объездной мост в мкр-не Восточный, также пребывающий в аварийном состоянии. 

В рамках затронутой темы комиссия вспомнила и о том, что нужно приводить в порядок мост через речку Калантаевку, соединяющий центр города со Славкурортом и Восточным.

В свою очередь, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов рассказал, что проектно-сметную документацию на ремонт этих мостов город тоже разработал. Но средств на  ее реализацию в местном бюджете нет. Поэтому данные проекты также поданы на несколько государственных и международных конкурсов. Выиграют ли они их, покажет ближайшее время.

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Комментарии к статье «Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты»

Депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассмотрела электронную петицию о капитальном ремонте моста через реку Казенный Торец (на фото). Теоретически проблема оказалась решаема, практически - пока нет.

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