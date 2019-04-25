МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен

На счету горрайонного отдела государственной исполнительной службы лежат 7,5 тыс. грн, которые перечислил Славянск для работ по сносу МАФа на ул. Шевченко.

Однако выполнять решение высшего хозяйственного суда управление, судя по всему, не спешит. Об этом на пресс-конференции 23 апреля рассказал городской голова Вадим Лях.

- На наши письма в юстиции не отвечают. В устной форме объясняют, что собственник временного сооружения поменялся, и следовательно, сносить его нельзя, - говорит мэр.

Напомним, что судебная эпопея с владельцем МАФа началась в 2017 году. По мнению городских властей сооружение было возведено без должных разрешительных документов. Предприниматель придерживался другой точки зрения. В итоге суды следовали один за другим. Последний состоялся в феврале нынешнего года. Его выиграл горсовет. Поскольку самостоятельно владелец МАФ не снес, демонтаж поручили исполнительной службе.

Сложившуюся ситуацию мэр назвал «тестом для юстиции». По его мнению, двух мнений тут быть не может. Ведь суды велись не против человека, а против незаконной установки. Поэтому тот факт, что у объекта сменился владелец, роли не играет.

- Если исполнительная служба не выполнит демонтаж, значит, соответствующее решение будет принято на исполкоме. Не для того мы дошли до высшего суда. Карфаген должен быть разрушен, - говорит славянский градоначальник.