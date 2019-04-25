|25 апреля 2019
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Первый этап ремонта дорог на бульваре Героев Крут обещают закончить в течение месяца. Работы потребуют финансирования в размере 9,6 млн грн. Пока местный бюджет выделил 6 млн. Остальное будет доплачено после майской сессии.
На первом этапе планируется отремонтировать дорожное покрытие и установить бордюры. Кроме того, через пешеходную часть появится поезд к автозаправке и автостоянке. Это сделано для того, чтобы людям не приходилось ехать около 1 км вверх или вниз, чтобы потом отправиться в противоположном направлении.
Второй этап ремонта коснется тротуара. Здесь проведут благоустройство территории, установят лавочки и высадят кустарник. Сколько будет стоить эта часть реконструкции, пока неясно. Проектно-сметная документация находится на этапе разработки.
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Комментарии к статье «Бульвар Героев крут разрежут посредине»
Первый этап ремонта дорог на бульваре Героев Крут обещают закончить в течение месяца. Работы потребуют финансирования в размере 9,6 млн грн. Пока местный бюджет выделил 6 млн. Остальное будет доплачено после майской сессии.