Бульвар Героев крут разрежут посредине

Первый этап ремонта дорог на бульваре Героев Крут обещают закончить в течение месяца. Работы потребуют финансирования в размере 9,6 млн грн. Пока местный бюджет выделил 6 млн. Остальное будет доплачено после майской сессии.

На первом этапе планируется отремонтировать дорожное покрытие и установить бордюры. Кроме того, через пешеходную часть появится поезд к автозаправке и автостоянке. Это сделано для того, чтобы людям не приходилось ехать около 1 км вверх или вниз, чтобы потом отправиться в противоположном направлении.

Второй этап ремонта коснется тротуара. Здесь проведут благоустройство территории, установят лавочки и высадят кустарник. Сколько будет стоить эта часть реконструкции, пока неясно. Проектно-сметная документация находится на этапе разработки.