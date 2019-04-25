Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»

В Славянске, на ул. Васильевской, 11, продолжается ремонт «Прозрачного офиса». После реконструкции сюда переедет управление соцзащиты населения. сейчас оно располагается на первом этаже жилого дома в мкр-не Артема.

По словам представителя подрядной организации «Монолит-Центр» Юрия Худокова, работы идут по плану и будут завершены к концу года. Предположительно в ноябре.

Из государственного бюджета на ремонт было выделено 12 млн грн. Однако в проект постоянно вносились изменения, и этой суммы не хватит. Поэтому работы будут дофинансированы из местной казны. Например, средства местной громады пойдут на установку современного электроподъемника. Им заменят привычный пандус. Также, говорит мэр Славянска Вадим Лях, подвесные потолки решено заменить натяжными. А вместо неэстетичных противопожарных дверей установят не менее, надежные, но не такие массивные противопожарные жалюзи.

Работой подрядчиков городской голова остался доволен. Сейчас на объекте трудятся 29 человек. На нескольких этажах уже отштукатурены стены, бетонируются полы, также разведена проводка. Ведутся работы и снаружи здания.

Пока проблемным моментом остается мебель. Выделенных на ремонт денег для ее покупки не хватит. Поэтому город обратился в Кабмин за очередным траншем, а также попросил помощи у международных партнеров, которые оснащали ЦПАУ.

Именно по принципу Центра предоставления админуслуг будет организован прием посетителей в «Прозрачном офисе». как рассказала начальник УСЗН Елена Алехина, приемом займутся 18 специалистов, он будет вестись только на первом этаже. Для удобства посетителей обещают ввести электронную очередь.

2-4 этажи здания отдадут под кабинеты и компьютерный центр. На пятом этаже. в комнате с панорамными окнами, расположится комната для обучения персонала. Рядом разместятся архив и серверная.

На сегодняшний день в УСЗН работают 110 сотрудников. После открытия «Прозрачного офиса» их число увеличено не будет.