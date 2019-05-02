Определились фавориты конкурса «Бюджет участия Славянска - 2019»

Остаются считанные дни до конца голосования за проекты, прошедшие отбор на конкурс, который второй год подряд проводится в рамках городской программы "Бюджет участия Славянска". Текущие результаты позволяют говорить о пятерке лидеров, набравших наибольшее количество голосов.

По состоянию на 30 апреля верхние позиции рейтинга заняли такие проекты: "Помощь бездомным животным" (стерилизация 50 бездомных животных и приобретение вольеров), "Сквер семейного отдыха" (расширение зоны отдыха в мкр-не Химик), "Веревочный городок "LaZanka" (место размещения - двор ООШ №16), "Территория здоровья" (уличная спортплощадка в сквере, возле факультета физвоспитания ДГПУ) и "Скульптурный парк "Арт-хуторок" (декоративно-рекреационная зона на Славкурорте).

На начало недели общее число проголосовавших превысило 4 тысячи человек. Цифра не окончательная, ведь финальный день голосования - 7 мая. К этому моменту все допущенные к голосованию проекты доберут еще какое-то количество пунктов, и диспозиция фаворитов может измениться.

Напомним, что поддержать понравившуюся инициативу можно через электронную платформу на сайте Славянского городского совета (потребуется верификация) или лично - заполнив анкету в центре предоставления админуслуг (необходим паспорт).

Новшеством этого года стал выезд мобильного пункта голосования в периферийные районы города. Такие рейды уже проводились в мкр-нах Химик, Славкурорт и Северный. 3 мая, с 09:00 до 13:00, пункт будет работать в мкр-не Артема, по адресу ул Батюка, 58.

Но самым простым способом оказалось другое новшество - голосование через терминалы "ПриватБанка". Для этого нужно авторизировать карту и выбрать опцию "городские проекты".

Координационный совет "Бюджета участия Славянска" и авторы проектов приглашают еще не проголосовавших жителей города воспользоваться одним из приведенных выше вариантов и присоединиться к управлению средствами городского бюджета. На 2019 год сумма финансирования составляет 800 тыс. грн.