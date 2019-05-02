Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города

|2 мая 2019
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В Славянске объявлен конкурс на логотип и слоган, отражающие уникальность города. Также они должны способствовать положительному восприятию имиджа, популяризации курорта и историко-культурного наследия Славянска.
Отметим, что логотип и слоган не отменяют официальную символику, к которой относятся герб и флаг Славянска. Но они смогут использоваться на информационно-рекламной и подарочно-сувенирной продукции; указателях и предметах обозначения объектов туристической инфраструктуры; гостинично-ресторанными заведениями и другими учреждениями туристической инфраструктуры; во время проведения культурно-массовых мероприятий на местном, национальном и международном уровнях.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Свои разработки нужно направлять в управление экономического и инвестиционного развития до 31 мая текущего года.
Для победителя предусмотрен приз - 10 тыс. грн.
Подробнее ознакомиться с условиями проекта можно на сайте городского совета.
Логотип - это графический знак, эмблема или символ, который используется для повышения узнаваемости и распознаваемости в обществе.
Слоган - это короткий и броский лозунг. Используется в рекламных или пропагандистских целях.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Благоустрій» может приступать к работе
• В библиотеках Славянска - 370 тысяч книг. Но это мало
• Кому придется переоформить субсидию
• Как будет работать городской транспорт в поминальное воскресенье
• В Славянске наградили лучших учеников
• Кто будет учиться в славянских колледжах и профлицеях
• В Краматорске откроют военный лицей
• Краматорский «Юбилейный» ждет детвору из Славянска
• «МегаФест» в Славянске: новые возможности для молодежи востока Украины
• За жестокое обращение с животными - 5 лет условно
• В Николаевке 9-классницы отравились портвейном
• Из-за пожара в пятиэтажке пришлось эвакуировать 14 человек
• В Лимане полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства
• Пьяный водитель влетел в отбойник
• Горе-мамаша оставила годовалую дочку в магазине
30 апреля 2019
• Невероятный камбэк французского «Ренна», удивительное достижение Лионеля Месси
• Виктор Постол – претендент на пояс WBC в первом полусреднем весе
• Сезон открыт: матчи 1/4 финала Кубка области и результативное дерби в Суперкубке
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
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Комментарии к статье «Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города»
В Славянске объявлен конкурс на логотип и слоган, отражающие уникальность города. Также они должны способствовать положительному восприятию имиджа, популяризации курорта и историко-культурного наследия Славянска.