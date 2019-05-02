Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города

В Славянске объявлен конкурс на логотип и слоган, отражающие уникальность города. Также они должны способствовать положительному восприятию имиджа, популяризации курорта и историко-культурного наследия Славянска.

Отметим, что логотип и слоган не отменяют официальную символику, к которой относятся герб и флаг Славянска. Но они смогут использоваться на информационно-рекламной и подарочно-сувенирной продукции; указателях и предметах обозначения объектов туристической инфраструктуры; гостинично-ресторанными заведениями и другими учреждениями туристической инфраструктуры; во время проведения культурно-массовых мероприятий на местном, национальном и международном уровнях.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Свои разработки нужно направлять в управление экономического и инвестиционного развития до 31 мая текущего года.

Для победителя предусмотрен приз - 10 тыс. грн.

Подробнее ознакомиться с условиями проекта можно на сайте городского совета.

Наша справка:

Логотип - это графический знак, эмблема или символ, который используется для повышения узнаваемости и распознаваемости в обществе.

Слоган - это короткий и броский лозунг. Используется в рекламных или пропагандистских целях.