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Фотофакт

Эволюция тротуаров

Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города
2 мая 2019 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В советское время у Славянска был такой логотип.

В Славянске объявлен конкурс на логотип и слоган, отражающие уникальность города. Также они должны способствовать положительному восприятию имиджа, популяризации курорта и  историко-культурного наследия Славянска.

Отметим, что логотип и слоган не отменяют официальную символику, к которой относятся герб и флаг Славянска. Но они смогут использоваться на информационно-рекламной и подарочно-сувенирной продукции; указателях и предметах обозначения объектов туристической инфраструктуры; гостинично-ресторанными заведениями и другими учреждениями туристической инфраструктуры; во время проведения культурно-массовых мероприятий на местном, национальном и международном уровнях.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Свои разработки нужно направлять в управление экономического и инвестиционного развития до 31 мая текущего года. 

Для победителя предусмотрен приз - 10 тыс. грн. 

Подробнее ознакомиться с условиями проекта можно на сайте городского совета. 

Наша справка:

Логотип - это графический знак, эмблема или символ, который используется для повышения узнаваемости и распознаваемости в обществе. 

Слоган - это короткий и броский лозунг. Используется в рекламных или пропагандистских целях.

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Комментарии к статье «Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города»

В Славянске объявлен конкурс на логотип и слоган, отражающие уникальность города. Также они должны способствовать положительному восприятию имиджа, популяризации курорта и  историко-культурного наследия Славянска.

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