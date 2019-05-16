За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Контейнеры для сбора ртутных ламп, которые появились в Славянске, пока не находятся на балансе городских коммунальных служб.

- Это грантовый проект, который выиграла общественная организация. Они сами будут заключать договор с фирмами, которые занимаются утилизацией такого рода отходов, - объяснила главный городской эколог Лариса Соловей.

Вадим Лях, в свою очередь, добавил, что контейнеры, скорее всего, возьмут на баланс после истечения срока гранта.

Добавим, что жители города с одобрением приняли нововведение. Однако неравнодушных граждан беспокоит отсутствии упаковки, в которую следует помещать лампу перед тем, как положить ее в контейнер. Конструкция предусматривает отсек для упаковки. Но там ее обнаружить не удалось. «Ее не было изначально, или это постарались местные жители?», - задают вопрос славянцы.