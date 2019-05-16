К 9 мая парк не откроют

Традиционные торжества ко Дню Победы в этот раз опять пройдут не в парке «Шелковичный». Подрядчики не успеют закончить работы к 9 мая. Чествовать ветеранов, как и в прошлом году, будут возле памятника Семейко. Торжественное мероприятие начнется в 9:00. Однако к памятнику в парке все равно возложат цветы.

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, дата 9 мая, как срок окончания работ в парке, была названа «для мобилизации усилий». Конечный срок сдачи объекта - начало июля. К этому месяцу, как заверяют славянское руководство в обладминистрации, работы будут завершены. По крайней мере, департамент экологии, который является заказчиком реконструкции, «приложит к этому все усилия».

По словам мэра, подрядчик получил денежный транш в 1,9 млн грн. Возможно, это послужит стимулом к продолжению и ускорению работ.