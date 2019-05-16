Мэр просит президента запретить игровые автоматы

Городской голова Славянска Вадим Лях подготовил обращение к новому президенту Украины и Верховной Раде по поводу игрового бизнеса, процветающего в стране в целом и в Славянске в частности. Речь идет о запрете «Украинской национальной лотереи», под видом которой работают залы игровых автоматов.

- С ними пробовали бороться в 2017 году. Закрывали на время, отправляли оборудование на экспертизу. В результате приходили ответы, что это - не игровая, а компьютерная техника. В 2018-м безрезультатная борьба на местном уровне прекратилась, - рассказывает мэр.

Теперь в городе планируют провести опрос, как настроено население в отношении данной проблемы. Опрос, как рассказал градоначальник, проведут на электронной платформе, в ЦПАУ и на улицах Славянска. Его результаты приложат к официальному обращению.

Вряд ли эти действия решат больной вопрос. Но, как считает Вадим Лях, объединят город.

Добавим, что несмотря на слово «государственная» в названии лотерей, никакого отношения к государству такие фирмы не имеют. Их распространением занимаются частные компании. Лицензия на занятие лотерейным бизнесом имеется у государственного «Ощадбанка». Но как раз эта структура данным видом «спорта» не занимается.