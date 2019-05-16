Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

Суть петиции заключается в том, чтобы разработать единый дизайн-код, который должен использоваться для оформления рекламных стендов, вывесок, информационных табличек и витрин, расположенных на «лицевых» фасадах зданий. По мнению автора обращения, Александра Ересько, сегодняшняя ситуация в этой сфере хаотична. В итоге каждый предприниматель оформляет офис на свой вкус, что создает визуальный «шум» и размывает уникальность местной архитектуры. Нагромождение разноформатной рекламы, считает славянец, не только скрывает исторически ценные здания, но также имеет негативный социальный аспект. По его мнению, городское пространство не воспринимается людьми как место отдыха. Грамотно разработанный и успешно внедренный дизайн-код способен вернуть горожанам культуру прогулок, уверен Александр Ересько.

В управлении архитектуры и градостроительства рассказали, что в настоящее время в городе действуют типовые правила размещения наружной рекламы, разработанные на основании закона Украины «О рекламе». При этом учтены последние новшества законодательства. Так, вместо комплексных билбордов, приоритеты теперь отдаются арочным конструкциям. Их появление над автодорогами славянцы, безусловно, заметили. Приведение объектов наружной рекламы в соответствие с требованиями закона продолжается.

Сложнее обстоит дело с вывесками на объектах частного предпринимательства. Как рассказал руководитель управления Фред Корепанов, разработка единого дизайн-кода для этой сферы находится в подготовительной стадии. На данный момент изучается опыт других городов, создаются предварительные эскизы. По словам чиновника, более предметно о результатах этой работы можно будет говорить во втором полугодии.

Сроки, когда общая норма оформления вывесок будет разработана, утверждена и применена на практике, пока не называются. Можно предположить, что очень быстро внедрить ее не получиться, ибо для этого придется плотно поработать с собственниками частных объектов сферы услуг.