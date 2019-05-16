Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

|16 мая 2019
|Просмотров: 417
|
На сайте городского совета появилась электронная петиция, автор которой просит упорядочить наружную рекламу и вывески.
Суть петиции заключается в том, чтобы разработать единый дизайн-код, который должен использоваться для оформления рекламных стендов, вывесок, информационных табличек и витрин, расположенных на «лицевых» фасадах зданий. По мнению автора обращения, Александра Ересько, сегодняшняя ситуация в этой сфере хаотична. В итоге каждый предприниматель оформляет офис на свой вкус, что создает визуальный «шум» и размывает уникальность местной архитектуры. Нагромождение разноформатной рекламы, считает славянец, не только скрывает исторически ценные здания, но также имеет негативный социальный аспект. По его мнению, городское пространство не воспринимается людьми как место отдыха. Грамотно разработанный и успешно внедренный дизайн-код способен вернуть горожанам культуру прогулок, уверен Александр Ересько.
В управлении архитектуры и градостроительства рассказали, что в настоящее время в городе действуют типовые правила размещения наружной рекламы, разработанные на основании закона Украины «О рекламе». При этом учтены последние новшества законодательства. Так, вместо комплексных билбордов, приоритеты теперь отдаются арочным конструкциям. Их появление над автодорогами славянцы, безусловно, заметили. Приведение объектов наружной рекламы в соответствие с требованиями закона продолжается.
Сложнее обстоит дело с вывесками на объектах частного предпринимательства. Как рассказал руководитель управления Фред Корепанов, разработка единого дизайн-кода для этой сферы находится в подготовительной стадии. На данный момент изучается опыт других городов, создаются предварительные эскизы. По словам чиновника, более предметно о результатах этой работы можно будет говорить во втором полугодии.
Сроки, когда общая норма оформления вывесок будет разработана, утверждена и применена на практике, пока не называются. Можно предположить, что очень быстро внедрить ее не получиться, ибо для этого придется плотно поработать с собственниками частных объектов сферы услуг.
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
— 16 мая 2019 —
Нацбанк Украины выпустит памятную монету в честь 375-летия Славянска. Информация об этом появилась на официальном сайте Национального банка Украины, где опубликован план изготовления памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год.
— 16 мая 2019 —
На состоявшемся 14 мая заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии прозвучало несколько предложений, направленных на изменение политики по выдачи разрешений на аренду земельных участков.
— 8 мая 2019 —
В Славянске может появиться еще одно озеро. С такой просьбой к городскому руководству обратились жители мкр-на Северный. Озеро существовало в полутора километрах от закрытого полигона ТБО до 1987 года. Потом водоем пересох. Но люди считают, что его можно возродить.
— 8 мая 2019 —
Городской голова Славянска Вадим Лях подготовил обращение к новому президенту Украины и Верховной Раде по поводу игрового бизнеса, процветающего в стране в целом и в Славянске в частности. Речь идет о запрете «Украинской национальной лотереи», под видом которой работают залы игровых автоматов.
Приветствую, гость! Вход
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города»
На сайте городского совета появилась электронная петиция, автор которой просит упорядочить наружную рекламу и вывески.