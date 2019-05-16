Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

На состоявшемся 14 мая заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии прозвучало несколько предложений, направленных на изменение политики по выдачи разрешений на аренду земельных участков.

Борьба с «курятниками»

Первый блок подготовленных на сессию проектов комиссии представил руководитель управления архитектуры и градостроительства Фред Корепанов. Два из них касались названий улиц. Один проект предусматривает утверждение названий новых улиц в мкр-нах Семеновка и Высоко-Ивановка, второй - переименование улицы Железнодорожной в улицу Мостовую. Аналогичную процедуру предлагается выполнить в отношении одноименного переулка и въезда. Необходимость обусловлена тем, что в процессе декоммунизации эти градостроительные объекты получили название, дублирующие уже существующие в городе топонимы. Проект решения комиссия согласовала без обсуждений.

Вопросы возникли, когда дело дошло до комплексной схемы размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности. В первую очередь, депутатов интересовало - включены ли в нее "спорные" объекты, то есть те, которые возведены без оформления всех документов. Как заверил Фред Корепанов, самострои в схеме не указаны.

Потребовал объяснений и пункт о разработке детального плана территории по адресу: бул. Пушкина, 10, где планируется строительство автостоянки. Оказалось, что данный документ, если его разработку согласует сессия, узаконит самовольно построенные в этом районе частные гаражи, собственники которых, преимущественно, неизвестны. После недолгого обсуждения проект комиссия утвердила.

Ошибки «папередников»

Гораздо более полемичным получился блок вопросов, предложенных начальником отдела рационального использования земельных ресурсов Еленой Литвиновой. Сначала она представила депутатам новую редакцию Положения, регламентирующего задачи и обязанности возглавляемого ею отдела. В нынешней трактовке этот перечень расширен за счет функции контроля за соблюдением договоров землепользования. Для этой работы штат отдела усилили дополнительным сотрудником. Как показало дальнейшее течение заседания, потребность в таком контроле имеется немалая.

Очень показательным примером стал вопрос об обновлении договора аренды земельного участка на ул. Современной. Там предприниматель собирался строить магазин, но за 10 лет аренды ничего не построил. Такое использование участка депутаты признали нерациональным и поручили исполкому подготовить юридически обоснованный отказ заявителю. Более того, как выяснилось, на территории города существуют сотни участков, некогда отданных частникам и простаивающих ныне в целинном состоянии. Самое емкое и в некотором роде самокритичное определение ситуации прозвучало так: "Понадавали в прежние каденции, а теперь расхлебываем".

Обсуждение темы ожидаемо вывело комиссию на вопрос - а нужно ли продавать землю предпринимателям? При этом вспомнили Николаевку и Мариуполь, где на такие действия местной властью наложен запрет, и участки заявителям предоставляются исключительно на условиях аренды. Конкретного предложения по реализации такой политики в Славянске депутаты, впрочем, не сформулировали.