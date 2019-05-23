Схема размещения МАФов вызывает у депутатов вопросы

|23 мая 2019
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На заседании комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции рассматривался проект комплексной схемы размещения на территории города временных сооружений для занятий предпринимательством. Тема оказалась дискуссионной.
На заседании присутствовал представитель учреждения-разработчика Виталий Вязовский. Он объяснил, что документ, подготовленный Донбасской национальной академией строительства и архитектуры, собран из уже существовавших схем отдельных районов города. Другими словами, представленная схема охватывает лишь часть городской территории: частично Артема, Химик, центр.
Всего на разрабатывавшейся зоне подрядчики определили 270 временных сооружений, 54 из которых они рекомендуют аннулировать. Из оставшихся 216 объектов архитектурно-строительным нормам соответствуют 40 МАФов, 128 требуют корректировки внешнего вида, размеров или размещения на участке. Кроме того, схема предусматривает установку 48 новых сооружений для ведения предпринимательской деятельности.
В поле зрения разработчиков попали также 33 объекта, расположенных в разных районах Славянска. Эту категорию назвали «отдельной». Для новых павильонов и киосков разработчики предложили 7 видов конфигурации и единую бело-бежевую цветовую гамму.
Основным препятствием для одобрения схемы стал вопрос о том, что горожане не знают о перспективах появления рядом с их домами новых МАФов. Так, депутаты Ольга Алтунина и Сергей Кочуков, сославшись на своих избирателей, указали на конкретные локации, где люди видеть павильоны не хотели бы.
Оппонируя этим тезисам, руководитель управления архитектуры и градостроительства Фред Корепанов подчеркнул, что, не являясь градостроительным документом, схема размещения МАФов общественного обсуждения не требует. Тем не менее, учтя высказанные ранее депутатские пожелания, документ разместили на официальном сайте для общего ознакомления и подачи предложений. Такой меры, однако, по мнению некоторых депутатов, недостаточно. Председатель комиссии Сергей Савченко, например, предложил обговорить проект хотя бы на уровне председателей комитетов микрорайонов. Также он обратил внимание на то, что единый архетип для МАФов утверждался горсоветом еще в прошлую каденцию, но во внимание предприниматели его так и не приняли. Временные сооружения и поныне строятся разномастными, чем создают ландшафтный хаос.
В итоге никакого решения по этому пункту комиссия так и не приняла, что формально может заблокировать вынесение вопроса на сессию, которая назначена на 29 мая. Хотя за неделю до пленарного заседания в сессионной повестке дня данный проект был указан.
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Комментарии к статье «Схема размещения МАФов вызывает у депутатов вопросы»
На заседании комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции рассматривался проект комплексной схемы размещения на территории города временных сооружений для занятий предпринимательством. Тема оказалась дискуссионной.