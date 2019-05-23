Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам

|23 мая 2019
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Ситуация с водоснабжением Славянска по-прежнему остается тяжелой.
На 23 мая, как сообщает отдел по коммуникациям ЧАО ДТЭК, по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» будет произведено частичное отключение электроснабжения в коммунальном предприятии «Компания «Вода Донбасса».
Предприятие отключат за долги перед поставщиком электроэнергии. Напомним, что в апреле из-за аналогичных проблем без воды остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района. Новое отключение ставит под угрозу водоснабжение гораздо большего количества населенных пунктов по всей Донецкой области.
Будет ли в этом перечне Славянск, пока неясно. По словам городского головы Вадима Ляха, город погашает накопленные долги и подписал договор об их реструктуризации. Только в текущем году местный бюджет перечислил за воду 15 млн грн.
- На это уходит все перевыполнение бюджета. Мы вынуждены отказаться от многих программ. Например, не можем обеспечить работу городского электротранспорта до 22:00. На Артема только наладили круглосуточную подачу воды, но теперь должны отключать ее в ночное время, чтобы сэкономить электроэнергию на насосах, - говорит мэр.
Имеются у градоначальника претензии и к руководству «Славгорводоканала». По его словам, предприятие не занимается вплотную взысканием долгов, не ведет должную работу с неплательщиками.
- Они предпочитают подождать, пока ДТЭК начнет грозить отключением, а потом город или область все равно договорятся. Так больше не будет. Сейчас мы создали рабочую группу и проведем проверку на водоканале. Посмотрим. как работает абонотдел, как соблюдается дисциплина и тайминг, - говорит Вадим Лях.
Он не исключает кадровые перестановки на предприятии и заявляет, что местные власти, возможно, будут вынуждены прибегнуть к репрессивным мерам по отношению к должникам.
В то же время, мэр уверен, что решить проблему с долгами на местном уровне не удастся. К этому следует подключать правительство страны. Такой же точки зрения придерживается и Ассоциация водоканалов Украины.
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Ситуация с водоснабжением Славянска по-прежнему остается тяжелой.