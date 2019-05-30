Станут ли озера Славкурорта термальным источником

В планах городской власти на ближайшие три года - создание в Славянске термального курорта. Такая идея появилась у мэра после посещения Дня города Берегово в Закарпатье.

- Мы можем взять за основу их курорт «Косино». Наша вода на Славкурорте ничем не хуже. В Косино воду в термальных бассейнах подогревают, и они работают круглый год. Никто не мешает нам сделать так же, - говорит Вадим Лях.

Для гостиниц при термальных источниках местные власти планируют использовать два недостроя на ул. Коха. А вот какое озеро «примут за основу», мэр пока не знает.

В амбициозных мечтах - создание проекта за один год. Следующие два отводятся под строительство.

Одним абзацем

Как выяснилось, земли, на которых жители мкр-на Северный хотят возродить озеро, принадлежат не району, а аграрному колледжу. Если городской власти удастся договориться с учебным заведением, проект будет запущен в работу. У славянцев появится еще одна зона отдыха, а у колледжа - подсобное рыбное хозяйство.

В городские школы начала поступать новая мебель для вторых классов. Этот проект финансируется государством в рамках программы «Нова українська школа».

Городской голова не доволен новой управляющей компанией «Синергия», которая недавно зашла в город и получила многоэтажки в центре. Мэр намерен осуществить проверку их работы и, возможно, передать часть жилого сектора другому управителю.

В детских садах №№3 и 56 установили детские площадки, аналогичные той, что ранее была оборудована в ООШ №13. По словам городского руководства, это было сделано, чтобы «малыши не смотрели через забор и не завидовали».

Амброзию в Славянске будут уничтожать путем покоса карантинных растений. Другие способы, в том числе ядохимикаты, городской голова назвал нерезультативными.