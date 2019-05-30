|30 мая 2019
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В планах городской власти на ближайшие три года - создание в Славянске термального курорта. Такая идея появилась у мэра после посещения Дня города Берегово в Закарпатье.
- Мы можем взять за основу их курорт «Косино». Наша вода на Славкурорте ничем не хуже. В Косино воду в термальных бассейнах подогревают, и они работают круглый год. Никто не мешает нам сделать так же, - говорит Вадим Лях.
Для гостиниц при термальных источниках местные власти планируют использовать два недостроя на ул. Коха. А вот какое озеро «примут за основу», мэр пока не знает.
В амбициозных мечтах - создание проекта за один год. Следующие два отводятся под строительство.
Как выяснилось, земли, на которых жители мкр-на Северный хотят возродить озеро, принадлежат не району, а аграрному колледжу. Если городской власти удастся договориться с учебным заведением, проект будет запущен в работу. У славянцев появится еще одна зона отдыха, а у колледжа - подсобное рыбное хозяйство.
В городские школы начала поступать новая мебель для вторых классов. Этот проект финансируется государством в рамках программы «Нова українська школа».
Городской голова не доволен новой управляющей компанией «Синергия», которая недавно зашла в город и получила многоэтажки в центре. Мэр намерен осуществить проверку их работы и, возможно, передать часть жилого сектора другому управителю.
В детских садах №№3 и 56 установили детские площадки, аналогичные той, что ранее была оборудована в ООШ №13. По словам городского руководства, это было сделано, чтобы «малыши не смотрели через забор и не завидовали».
Амброзию в Славянске будут уничтожать путем покоса карантинных растений. Другие способы, в том числе ядохимикаты, городской голова назвал нерезультативными.
30 мая 2019
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• Станут ли озера Славкурорта термальным источником
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• Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили
• Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске
• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
• Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие
• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
27 мая 2019
• Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
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Комментарии к статье «Станут ли озера Славкурорта термальным источником»
В планах городской власти на ближайшие три года - создание в Славянске термального курорта. Такая идея появилась у мэра после посещения Дня города Берегово в Закарпатье.