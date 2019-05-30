На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет

Клумбы на ул. Свободы переделают по-новому. КП «Благоустройство» уже приступило к работе. А вот зеленой зоне на ул. Батюка придется подождать.

Хотя в планах на нынешний год значится обустройство клумбы через всю Каштановую аллею - от «Шинка» до перекрестка с ул. Бульварной.

Мэр надеется, что в бюджете хватит денег и на капитальный ремонт этого участка мостовой.

Что касается проблемной ул. Волжской, ведущей к Лиману, ее планируют отремонтировать, когда будет готов проект оборудования зоны рекреации на озере. В него, по мнению градоначальника, должны войти и подъездные пути.

- Пока о таких улицах речь у нас не идет. Сначала мы ремонтируем дороги, по которым ходит общественный транспорт. Потом дойдет очередь до остальных, - говорит городской голова.