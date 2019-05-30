В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка

Несколько дней назад на газоне перед центральной городской библиотекой начались работы по укладке фэм-плитки. Как выяснилось, начавшиеся работы направлены на создание на ул. Университетской еще одной благоустроенной зоны отдыха.

Городской голова Вадим Лях рассказал, что первоначально планировалось сделать центром композиции мини-фонтан. Однако реализация такой идеи осложнена отсутствием необходимых коммуникаций. Поэтому, скорее всего, будет задействован альтернативный вариант – вместо фонтана посадят декоративное дерево.

Также мэр сообщил, что после окончания работ по ремонту кровли библиотеки, начнется благоустройство прилегающей территории. В рамках этого проекта будет отремонтирован разрушающийся парапет здания. Более того, городской голова допускает, что на площадку пустят частных предпринимателей – для обустройства летнего кафе. Впрочем, этот вопрос, пока детально не обсуждался.

Напомним, что пару лет назад вокруг газона перед библиотекой разгорелся скандал по поводу намерений одного из депутатов горсовета построить здесь торговый объект. После массовых возмущений общественности, от такого намерения депутат отказался.