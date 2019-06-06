Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра

Создание в Славянске муниципальной полиции - вопрос практически решенный. Стоит отметить, что эта идея вызвала у жителей неоднозначную реакцию.

- Кто-то посчитал, что я создаю для себя отряд «титушек». На самом деле, эти люди - не личная охрана. Они начнут решать локальные городские проблемы. Чтобы исключить домыслы, скажу: половина отряда будет состоять из прекрасного пола. Таким образом обеспечим гендерное равенство, - говорит мэр.

Правда, вопрос, почему женщины-полицейские не могут быть «личной охраной», до конца так и не прояснился.