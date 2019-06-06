Сюрприз ко Дню города

|6 июня 2019
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Мэр Славянска негативно относится к памятным камням, которые в Славянске любят устанавливать в честь значимых и не очень событий.
По словам градоначальника, он далек от мысли сносить уже существующие. Но в будущем надеется, что подобные архитектурные формы пополнят территорию парка «Память поколений», который будет создан на месте старогородского кладбища.
Зато новые нестандартные скульптуры, способные украсить город, судя по всему, мэру нравятся. Одна такая установлена во внутреннем дворике ООШ №13. Еще одну планируют разместить после ремонта в детском саду №26.
А вот скульптурная композиция на клумбе на ул. Свободы, возле «Укртелекома», будет доступна большому количеству граждан. Ко Дню города здесь хотят открыть фонтан с шаром, на который нанесена карта Славянска.
Ранее эту задумку планировали реализовать возле центральной библиотеки. Но там возникли сложности с подводом воды.
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• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
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• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
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Комментарии к статье «Сюрприз ко Дню города»
Мэр Славянска негативно относится к памятным камням, которые в Славянске любят устанавливать в честь значимых и не очень событий.