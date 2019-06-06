Сюрприз ко Дню города

Мэр Славянска негативно относится к памятным камням, которые в Славянске любят устанавливать в честь значимых и не очень событий.

По словам градоначальника, он далек от мысли сносить уже существующие. Но в будущем надеется, что подобные архитектурные формы пополнят территорию парка «Память поколений», который будет создан на месте старогородского кладбища.

Зато новые нестандартные скульптуры, способные украсить город, судя по всему, мэру нравятся. Одна такая установлена во внутреннем дворике ООШ №13. Еще одну планируют разместить после ремонта в детском саду №26.

А вот скульптурная композиция на клумбе на ул. Свободы, возле «Укртелекома», будет доступна большому количеству граждан. Ко Дню города здесь хотят открыть фонтан с шаром, на который нанесена карта Славянска.

Ранее эту задумку планировали реализовать возле центральной библиотеки. Но там возникли сложности с подводом воды.